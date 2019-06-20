Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 годуИзвестия 06:54

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.

с чего всё началось

С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

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