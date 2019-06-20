Общество
Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 годуИзвестия 06:54
С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось
Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.Брянский рабочий06:27
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
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Обновлено в 06:56
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Slack дебютировал на Нью-Йоркской бирже с оценкой в $23 млрд
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Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power
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