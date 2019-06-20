Общество

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 годуИзвестия 06:54

С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.
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с чего всё началось

Владимир Путин рассказал о помощи семьям с детьми

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.
Брянский рабочий06:27

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Детские особые: на новые выплаты семьям потребуется около 60 млрд

Известия17:01

Путин рассказал о новых пособиях на детей в 2020 году

Газета.Ru09:26

Путин рассказал об увеличении детских пособий

Lenta.ru06:32

Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом

Коммерсантъ07:10

С 2020 года около 70% семей будут получать пособие на первого ребенка

Российская газета07:15

Путин рассказал о выплатах семье при рождении ребенка

РЕН ТВ06:22

Выплаты на детей до 3 лет должны иметь семьи с доходом в 2 два прожиточных минимума — Путин

Якутия 2407:00
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:01, Вашингтон
Хоккей

«Рейнджерс» могут обменять Бучневича и Наместникова

Инсайдер TSK Фрэнк Сервавалли сообщает, что руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" рассматривает возможность обмена российских игроков Павла Бучневича и Владислава Наместникова.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Родню Зыкиной натравят на главную наследницу её бриллиантов

Обновлено в 09:23
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Обновлено в 01:34
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Политика

Олигархи пообещали Зеленскому помочь в развитии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутой с украинскими олигархами договоренности об их вкладе в развитие социальной сферы и экономики страны.
Обновлено в 15:43
Политика

МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота

МВД Грузии назвало протесты возле здания парламента страны в центре Тбилиси попыткой массового переворота.
Обновлено в 17:46
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Хоккей

Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным

Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Политика

Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах

Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Сын Алибасова ответил на заявление отца о лишении его наследства

Бари Алибасов-младший прокомментировал недавние слова своего отца о том, что он хочет лишить его наследства.
Обновлено в 12:43
Футбол

ФК «Спартак» заинтересовался в футболисте «Лейпцига» Бруме

Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался в приобретении полузащитника немецкого ФК «Лейпциг» Арминды Брума.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

50-летнего Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры

50-летнего Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры Продюсера осыпали поздравлениями многочисленные коллеги и друзья.
Обновлено в 11:43
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Футбол

Неймар не хочет возвращаться в Париж

В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

Обновлено в 12:00
Космос

NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму

Обновлено в 02:09
Происшествия

Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого

Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено в 13:16
Политика

ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ

Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Президент России Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес партии "Единая Россия".
Обновлено в 15:26
Путешествия

Александр Кирилов: «Природа умнее нас»

Туристы не смогут посетить там, где планировали, интересные места, но на территории Русской Арктики всё то же самое: такая же дикая природа, которую мы поддерживаем в первозданном виде.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

В Карибском бассейне корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты островных государств.
Обновлено 18 июня в 08:13
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено в 17:44
Общество

Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Футбол

Ерохин: чемпионство — это было круто, память на всю жизнь

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о впечатлениях от завоевания чемпионского титула Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/19.
Обновлено в 17:47
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