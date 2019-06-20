Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 годуИзвестия 06:54

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.

с чего всё началось

С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей. Об этом в ходе «прямой линии» заявил президент России Владимир Путин.

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

Хоккей «Рейнджерс» могут обменять Бучневича и Наместникова Инсайдер TSK Фрэнк Сервавалли сообщает, что руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" рассматривает возможность обмена российских игроков Павла Бучневича и Владислава Наместникова.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Происшествия Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.

Происшествия Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.

Политика Олигархи пообещали Зеленскому помочь в развитии Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутой с украинскими олигархами договоренности об их вкладе в развитие социальной сферы и экономики страны.

Политика МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота МВД Грузии назвало протесты возле здания парламента страны в центре Тбилиси попыткой массового переворота.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Политика ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Политика Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.

Шоу-бизнес Сын Алибасова ответил на заявление отца о лишении его наследства Бари Алибасов-младший прокомментировал недавние слова своего отца о том, что он хочет лишить его наследства.

Футбол ФК «Спартак» заинтересовался в футболисте «Лейпцига» Бруме Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался в приобретении полузащитника немецкого ФК «Лейпциг» Арминды Брума.

Шоу-бизнес 50-летнего Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры 50-летнего Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры Продюсера осыпали поздравлениями многочисленные коллеги и друзья.

Технологии Произошёл сбой в работе Facebook Messenger Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.

Футбол Неймар не хочет возвращаться в Париж В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.

Происшествия Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».

Политика ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Президент России Владимир Путин в рамках "прямой линии" ответил на вопрос с критикой в адрес партии "Единая Россия".

Путешествия Александр Кирилов: «Природа умнее нас» Туристы не смогут посетить там, где планировали, интересные места, но на территории Русской Арктики всё то же самое: такая же дикая природа, которую мы поддерживаем в первозданном виде.

Происшествия Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Армия и оружие «Адмирал Горшков» прошел Панамский канал В Карибском бассейне корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты островных государств.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.