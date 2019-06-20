Общество

Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьмиНародные новости 06:37

Президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии о новой мере поддержки семей. С 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10-11 тысяч рублей будут распространяться на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума.
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с чего всё началось

Владимир Путин рассказал о помощи семьям с детьми

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.
Брянский рабочий06:27

Подробнее о событии

С 2020 года около 70% семей будут получать пособие на первого ребенка

Российская газета07:15

Выплаты на детей до 3 лет должны иметь семьи с доходом в 2 два прожиточных минимума — Путин

Якутия 2407:00

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

Известия06:54

Путин принял решение по выплатам на ребенка в прямом эфире

Газета.Ru06:35

Путин рассказал об увеличении детских пособий

Lenta.ru06:32

Путин рассказал о выплатах семье при рождении ребенка

РЕН ТВ06:22

Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом

Коммерсантъ07:10
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки.
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Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобиль у пьяного водителя, если тот стал виновником ДТП без жертв.
Обновлено вчера в 10:40
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Авто

Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу

«В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Калининградский пожарный рассказал Путину о зарплате 12 тысяч рублей

Пожарный из Калининградской области Станислав Таукачикас рассказал, что зарплата пожарного составляет 12-15 тысяч рублей.
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Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено в 08:35
Энергетика

В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти

На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
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Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
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Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
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Политика

Филарет собрал собор для восстановления Киевского патриархата

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой

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Обновлено в 05:00
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.
Обновлено в 07:49
Кино

Сценарист сериала «Чернобыль» объяснил искажение исторических фактов

Обновлено в 05:07
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Футбол

Михаил Мархель возглавил сборную Белоруссии

Главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель, информирует сайт Белорусской федерации футбола.
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Происшествия

«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
ЖКХ

После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ

Как сообщили в департаменте информполитики региона, Евгений Куйвашев поручил МинЖХК и местным властям в Верхней Салде оперативно проверить сигнал, поступивший на «Прямую линию».
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Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Наука

Ученые заново идентифицировали рисунки в пустыне Наска

Ранее ученые различили и частично идентифицировали примерно 30 изображений, среди которых — рисунки птиц, цветов, паука, собаки, обезьяны и даже некоего человекоподобного «астронавта».
Обновлено в 07:50
Политика

Путин пообещал помочь семье беженцев в Челнах

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который упрощает получение российского гражданства отдельным категориям населения Украины.
Обновлено в 08:34
Общество

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России

Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Политика

Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал

С момента выхода из Североморска 26 февраля отряд СФ прошел более 26 тысяч морских миль.
Обновлено 18 июня в 07:07
Общество

Коммунисты потребовали наказать многодетных за призыв одуматься

Депутаты-коммунисты городской думы Димитровграда в Ульяновской области потребовали наказать многодетные семьи, которые написали мелками на асфальте фразу «Дума, одумайся».
Обновлено в 04:52
Кино

Из финала «Игры престолов» вырезали лучшую сцену

Обновлено в 08:30
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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