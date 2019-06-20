Общество

Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьмиНародные новости 06:37

Президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии о новой мере поддержки семей. С 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10-11 тысяч рублей будут распространяться на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума.
Читать в источнике
с чего всё началось

Владимир Путин рассказал о помощи семьям с детьми

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.
Брянский рабочий06:27

Подробнее о событии

Путин рассказал о новых пособиях на детей в 2020 году

Газета.Ru09:26

С 2020 года около 70% семей будут получать пособие на первого ребенка

Российская газета07:15

Путин рассказал об увеличении детских пособий

Lenta.ru06:32

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

Известия06:54

Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом

Коммерсантъ07:10

Путин рассказал о выплатах семье при рождении ребенка

РЕН ТВ06:22

Выплаты на детей до 3 лет должны иметь семьи с доходом в 2 два прожиточных минимума — Путин

Якутия 2407:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
Политика

Путин рассказал о чувстве ответственности за коррупцию

Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует свою ответственность за коррупцию.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).
Обновлено в 10:11
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Политика

Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

Обновлено в 10:15
Кино

Жерар Депардье может сыграть Льва Толстого в новом российском фильме

Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье в свой новый фильм.
Обновлено в 11:13
Политика

Зеленский отменил указ о школьной форме

Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Обновлено в 08:53
Музыка

Французский музыкант Филипп Здар выпал из окна и умер

Артист умер в результате несчастного случая. Здар случайно выпал из окна верхнего этажа в Париже.
Обновлено в 09:21
Футбол

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.
Обновлено в 10:42
Происшествия

На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11
Экономика

Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты

На свой заработок пожаловался и пожарный в видеообращении: по словам мужчины, из-за низкой зарплаты, людям его профессии приходится работать на нескольких работах.
Обновлено в 05:31
Экономика

Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Финансы

Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года

Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Ксения Бородина поссорилась с мужем

Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.
Обновлено в 10:00
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

National Interest указал на опасность для НАТО российских С-400

Обновлено в 04:33
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Происшествия

В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Политика

Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Танкисты ВВО учатся блокировать десант условного противника

Военнослужащие танковых подразделений Восточного военного округа совершенствуют мастерство в ведении мобильной обороны береговой линии на одном из полигонов в рамках стартовавшего тактического учения.
Обновлено в 00:04
Авто

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Политика

Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой

С опровержением новости о разводе Гелы Месхи с супругой Екатериной Климовой выступила его агент Ольга Логинова.
Обновлено в 08:05
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Польский оператор «Дружбы» компания PERN 19 июня приостанавливала поставки нефти на несколько часов по трубопроводу «с востока» (из Белоруссии) из-за превышения норм хлорорганических соединений в поставляемом сырье, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлено в 06:23
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Следственный комитет России подготовил и вынес на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие новые составы преступлений за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Политика

Путин ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в единое государство.
Обновлено в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное