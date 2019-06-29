Политика

Путин: Украина сама признала факт провокации в Керченском проливеВоенное обозрение 07:01

Владимир Путин расценил слова генерала Хомчака как фактическое признание украинской стороны в том, что Киев осознанно сделал провокацию в Керченском проливе. Вместе с тем, президент России подчеркнул, что вопрос с украинскими моряками будет решен спокойно, «в рабочем режиме».
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