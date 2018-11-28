Политика
Путин: «У России нет цели уйти от доллара, доллар уходит от нас»
Путин: «У России нет цели уйти от доллара, доллар уходит от нас»Суть событий08:01
По словам президента, Россия не собирается полностью отказываться от расчётов в долларах. "У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас", - отметил он.
Суть событий08:01
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Дело не только в нас, поверьте: мы же видим, что в мире происходит. Вы посмотрите, как сокращаются золотовалютные резервы стран, в том числе ближайших союзников Соединенных Штатов. Долларовые активы сокращаются... Это результат политики применения санкций в том числе с использованием доллара.
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Политика
Путин пообещал рост пенсий в России
Президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», заявил, что пенсии в стране будут расти.
Обновлено в 09:08
Политика
В Крыму арестован задержанный на украинском катере сотрудник СБУ
Накануне городской суд Керчи вынес решение об аресте на два месяца троих украинских моряков, получивших ранения в результате провокации, организованной командованием Военно-морских сил Украины в Керченском проливе.
Обновлено в 09:08
Политика
Кремль отреагировал на угрозу Трампа отменить встречу с Путиным
Вашингтон не информировал Кремль об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, подготовка мероприятия продолжается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:54
Политика
Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт прокомментировал критические заявления, которые были высказаны в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:59
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 09:02
Политика
Путин призвал наладить механизм взаимодействия центра и регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно наладить эффективный механизм взаимодействия федерального центра и регионов при работе по исполнению майских указов или национальных проектов, на которые выделяются очень большие средства.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Испытания истребителя МиГ-35 будут завершены в 2019 году
Новый российский многофункциональный истребитель поколения «4++» МиГ-35 проходит испытания с опережением графика, заявил 28 ноября журналистам глава Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.
Обновлено в 09:08
Политика
Порошенко подписал закон о введении военного положения
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об утверждении указа по введению военного положения в ряде регионов Украины.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года
Еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Крыму до конца года, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:28
Политика
Хинштейн подал в суд на Жириновского из-за оскорблений
Депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн подал в Тверской районный суд иск в отношении главы партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 09:06
Политика
Кандидаты в президенты Грузии проголосовали во втором туре выборов
Обновлено в 08:31
Политика
Силуанов рассказал о вертикали исполнения майского указа
Вертикаль исполнения майского указа разделена на три уровня, заявил Силуанов: первый уровень — это национальные цели и национальные проекты; второй уровень — это региональные программы по исполнению этих нацпроектов; третий уровень — конкретные мероприятия, которые реализуются как на федеральном, так и на региональном уровне для реализации задач, поставленных в указе.
Обновлено в 09:09
Политика
В Кремле в декабре обсудят перенос единого дня голосования
Заседание рабочей группы при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства пройдет 21 декабря.
Обновлено в 08:39
Политика
Россия продолжит укрепление государственности Афганистана
Россия продолжит укрепление государственности Афганистана, считает, что залог стабилизации там заключается в наращивании боеспособности ВС страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Американский самолет-разведчик заметили у Керченского пролива
Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крымского полуострова.
Обновлено в 07:26