Политика
Путин: Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершеноРЕН ТВ 11:27
Президент РФ Владимир Путин заявил, что строители завершили работу на финляндском участке проекта "Северный поток — 2". Об этом российский политик сообщил на пресс-конференции после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте в Президентском дворце в Хельсинки.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика
Путин сказал, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии
Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки
В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.
Обновлено в 07:36
Фигурное катание
Российского танцора танго дисквалифицировали за удар жены кулаком
Танцор за кулисами ударил свою жену кулаком в лицо, после чего девушке предложили, во-первых, обратиться в полицию, во-вторых, выступить в финале с другим партнером.
Обновлено в 11:38
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Авто
В сентябре АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС
Как сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт», наряду с «АвтоВАЗом» и «Мерседесом» досрочно перейти на электронные ПТС готовы КАМАЗ, «Автотор Холдинг», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «Форд Соллерс Елабуга» и пр. Остальные производители, согласно озвученному на совещании плану, перейдут на ЭПТС в октябре 2019 года.
Обновлено в 06:40
Религия
РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге
В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Россияне активно меняют Samsung Galaxy Note9 на Galaxy Note10 и Galaxy Note10+
Наиболее часто пользователи меняют модели Note9 на Samsung Galaxy Note10 или Samsung Galaxy Note10+.
Обновлено в 13:05
Политика
Путин: пуск новой ракеты США мог произойти из Румынии и Польши
Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за возможного осуществления пуска испытанной США ракеты из Румынии и Польши.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Западные эксперты оценили новый российский беспилотник
Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт подал документы на развод со своей женой Майли Сайрус.
Обновлено в 15:21
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Футбол
«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина
Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Обновлено в 13:22
Происшествия
СБУ снова инсценировала заказное убийство
СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 1:0 (Перерыв)
Олимпиакос ставит на оборону в матче с Краснодаром Удачное выступление против Порту на выезде в матче Лиги Чемпионов, дало понять следующему сопернику - греческому Олимпиакосу, что футболистов южного российского региона стоит не только воспринимать всерьёз, но и бояться.
Обновлено в 06:56
Политика
На сайте Кремля опубликовали отредактированную речь Эммануэля Макрона во время его встречи с Владимиром Путиным
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это недоразумение, произошедшее из-за ошибки переводчика.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военных
В Афганистане при невыясненных пока обстоятельствах погибли двое военнослужащих США, передает ТАСС официальное заявление НАТО.
Обновлено в 15:30
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07