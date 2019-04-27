Политика
Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путёмNews.ru 01:16
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути. По его словам, благодаря этому проекту планируется создать глобальный и конкурентный маршрут, который свяжет Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой.
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Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
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В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Политика
В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец
Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Экономика
Подконтрольная Хотину Exillon Energy отложила публикацию годовой отчетности
Нефтедобывающая компания Exillon Energy, подконтрольная бизнесмену Алексею Хотину, находящемуся под домашним арестом, сообщила об отсрочке публикации годовой отчетности по МСФО.
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Космос
Детей из Улан-Удэ отправят в космос
Не расстраивайтесь, если ваш ребенок больше любит планшет, чем книги и недолюбливает уроки астрономии в школе.
Обновлено вчера в 06:35
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Путин обсудил с Лукашенко «грязную» нефть
Белорусский президент Александр Лукашенко поговорил с главой России Владимиром Путиным в Пекине о транзите некачественной российской нефти.
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Космос
Появились снимки астероида Рюгу после взрыва бомбы
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими
Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Религия
Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу
Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Происшествия
Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС
Нарушение правил эксплуатации электрооборудования является наиболее вероятной причиной пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске, сообщил начальник регионального управления МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 05:22
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Политика
Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины
Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Баскетбол
ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено вчера в 17:34
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В Петергофе у пенсионерки украли шкуры и украшения на 1,2 млн
Двое неизвестных проникли в квартиру пожилой женщины и «вынесли» имущество на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Фигуранта по делу об изнасиловании в Уфе отпустили под домашний арест
В Уфе суд изменил меру пресечения для экс-полицейского Павла Яромчука, который является фигурантом дела о групповом изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Кино
Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»
Обновлено вчера в 11:46
Культура
Наследница «отца» русского рока приедет со спектаклем в Железноводск
Актриса отечественного театра и кино Алиса Гребенщикова посетит курортный город в рамках международного фестиваля «Герой и Время».
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие
На сайте проекта Минобороны «Дорога памяти» появилось фото лидера ИГ
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На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
Третьяк считает, что Малкину и Овечкину не стоит играть в одном звене в сборной России
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что форвардам Александру Овечкину и Евгению Малкину не стоит выступать в одном звене на чемпионате мира.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек
Террористы продолжают нападать на позиции курдов — 9 апреля в Ракке произошел взрыв около блокпоста СДС, который унес жизни 13 человек.
Обновлено вчера в 18:32
Спорт
Евгения Медведева: «Никогда не было мыслей бросить фигурное катание»
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
Обновлено в 04:59
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В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Россиянам могут запретить привозить из-за границы хамон и пармезан
Представители отрасли предлагают запретить частным лицам ввозить мясную и молочную продукцию для личного пользования из других стран, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, а также ужесточить наказание за незаконный ввоз животной продукции.
Обновлено 25 апреля в 02:34