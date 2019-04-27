Политика
Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путёмNews.ru 01:16
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути. По его словам, благодаря этому проекту планируется создать глобальный и конкурентный маршрут, который свяжет Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой.
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