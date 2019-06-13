Политика

Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организациейРБК 01:44

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом, отметил он в интервью телерадиокомпании «Мир», она стала серьезной и многоплановой региональной организацией.
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Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой региональной организацией. ЭКСКЛЮЗИВ

Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». Один из вопросов – создание и принципы работы Шанхайской Организации Сотрудничества, лидеры стран которой встретятся завтра в Бишкеке.
МИР 24вчера в 23:00

Подробнее о событии

Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией

РБК01:44

Путин обсудит борьбу с терроризмом и острые мировые проблемы на саммите ШОС

РЕН ТВ02:19

ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией, заявил Путин

РИА Новостивчера в 23:07

Путин назвал ШОС многоплановой организацией

Газета.Ru00:14

Путин: ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией

ТАССвчера в 23:34

Серьезность и многоплановость: Путин оценил развитие ШОС

Телеканал 360°00:41

Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества

МИР 24вчера в 23:59
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено в 02:14
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:14
Экономика

СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов

Отмечается, что если клиент кредитной организации отказывается или не может ответить на поставленные вопросы, то банки угрожают заблокировать его счет или вклад.
Обновлено в 02:58
Политика

Путин высказался об адаптации Зеленского в статусе президента

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время не может дать оценку деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка сняли на видео

Пассажирка маршрутки и водитель троллейбуса в Севастополе спасли мальчика, которого унесло сильным потоком воды.
Обновлено в 02:18
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено вчера в 01:50
Происшествия

Дело журналиста Голунова прекращают

Журналиста уже сегодня освободят от домашнего ареста. Напомним, Голунова задержали 6 июня, его обвиняли в сбыте наркотиков.
Обновлено 11 июня в 10:35
Технологии

Huawei рассказала о создании автопилота для Audi и Toyota

Переживающая нелёгкие времена китайская компания Huawei заявила, что в партнёрстве с Audi, Toyota и ещё двумя китайскими компаниями запустит к 2021 году беспилотные автомобили.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

В Японии при перевозке чуть не потеряли ящики с зенитными ракетами

Обновлено в 00:45
Экономика

Приморье перестанет нанимать иностранцев в лесную и сельхозотрасль

Глава Приморского края Олег Кожемяко сегодня заявил, что в ближайшем будущем регион откажется от иностранных специалистов сразу в двух сферах: сельскохозяйственной и лесной.
Обновлено в 02:48
Общество

Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования

Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Обновлено вчера в 14:03
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке

13−14 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 01:34
Транспорт

В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов

Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Здоровье

Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак

Американские ученые назвали четыре не особенно вредные привычки, которые могут поспособствовать возникновению рака.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол

Дзюба рассказал о рыбалке с друзьями

Футболист отметил, что поехал на рыбалку вместе со своими друзьями. Чтобы приехать на озеро, ему пришлось встать в три утра.
Обновлено в 02:55
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Политика

В раде заявили о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не ведет страну к миру и превращается для страны в катастрофу.
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

Актер Максим Виторган заявил, что направляется на фестиваль "Кинотавр", который проходит в Сочи.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ

Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Гаджеты

LG представила новые игровые мониторы UltraGear с панелью IPS 1 мс

В этом году в линейке бренда представлены две модели, и оба монитора являются первыми игровыми дисплеями, оснащенными дисплеем Nano IPS 1 мс.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Названы любимые мультфильмы россиян

По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Технологии

WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями

В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.
Обновлено вчера в 03:17
Политика

Путин поддержал президента Молдавии Додона

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии.
Обновлено в 02:29
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