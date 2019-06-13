Политика
Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организациейРБК 01:44
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом, отметил он в интервью телерадиокомпании «Мир», она стала серьезной и многоплановой региональной организацией.
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с чего всё началось
Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». Один из вопросов – создание и принципы работы Шанхайской Организации Сотрудничества, лидеры стран которой встретятся завтра в Бишкеке.МИР 24вчера в 23:00
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Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
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"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
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Обновлено в 02:48
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Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования
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Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
13−14 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 01:34
Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
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Ученые назвали четыре «невредные» привычки, которые могут вызывать рак
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Актер Максим Виторган заявил, что направляется на фестиваль "Кинотавр", который проходит в Сочи.
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WhatsApp будет судиться с нарушающими правила пользователями
В список нарушений входит автоматизированная и массовая рассылка сообщений Мессенджер WhatsApp собирается судиться с пользователями, которые нарушают правила пользования приложением, сообщается на официальном сайте мессенджера.
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Политика
Путин поддержал президента Молдавии Додона
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии.
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