Политика
Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организациейRambler News Service 04:29
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) серьезной и многоплановой организацией.
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с чего всё началось
Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». Один из вопросов – создание и принципы работы Шанхайской Организации Сотрудничества, лидеры стран которой встретятся завтра в Бишкеке.МИР 24вчера в 23:00
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Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время
Обновлено в 05:55
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такой ситуацией.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Эрдоган назвал закрытым вопрос о покупке С-400
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Народ простился с погибшим участником шоу «Голос»
Обновлено в 06:04
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Приказа «не стрелять в ответ» не было, — глава Генштаба ВСУ
Никто не давал украинским военнослужащим команды «не стрелять в ответ на провокации сепаратистов» на Донбассе.
Обновлено в 04:33
Культура
«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»
«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.
Обновлено в 05:52
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Россия ответит на размещение в Польше ударных беспилотников США
Размещение в Польше эскадрильи американских беспилотников не останется без ответа, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя соответствующие планы США.
Обновлено в 05:12
Кино
Скончалась актриса из «Секса в большом городе»
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
Обновлено в 06:10
Футбол
Артем Дзюба похвастался уловом во время рыбалки
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Сергея Карабасова задержали после возвращения из отпуска
Карабасова задержали в ночь на 13 июня - прямо после возвращения из отпуска в Турции.
Обновлено в 02:11
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Строители Макаровского моста загрязнили городской пруд красной краской
Член «Комитета городского пруда» Алена Цорик рассказала, что рабочие, реконструирующие Макаровский мост, красили его из краскопульта и пролили красную краску в воду.
Обновлено в 02:38
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения
Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:00
Технологии
Тинькофф представил голосового помощника «Олега»
Тинькофф-банк Олега Тинькова представил голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг. Помощник будет носить имя «Олег».
Обновлено в 06:02
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45