Политика

Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организациейRambler News Service 04:29

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) серьезной и многоплановой организацией.
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Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой региональной организацией. ЭКСКЛЮЗИВ

Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «МИР». Один из вопросов – создание и принципы работы Шанхайской Организации Сотрудничества, лидеры стран которой встретятся завтра в Бишкеке.
МИР 24вчера в 23:00

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Путин назвал ШОС многоплановой организацией

Известия03:04

Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией

РБК01:44

Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества

МИР 24вчера в 23:59

Путин назвал ШОС многоплановой организацией

Газета.Ru00:14

Путин: ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой региональной организацией

ТАССвчера в 23:34

ШОС стала достаточно серьезной и многоплановой организацией, заявил Путин

РИА Новостивчера в 23:07

Серьезность и многоплановость: Путин оценил развитие ШОС

Телеканал 360°00:41
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Происшествия

Прояснилась судьба атакованного танкера в Оманском заливе

Обновлено в 05:53
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время

Обновлено в 05:55
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такой ситуацией.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Эрдоган назвал закрытым вопрос о покупке С-400

Обновлено вчера в 17:12
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Народ простился с погибшим участником шоу «Голос»

Обновлено в 06:04
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Приказа «не стрелять в ответ» не было, — глава Генштаба ВСУ

Никто не давал украинским военнослужащим команды «не стрелять в ответ на провокации сепаратистов» на Донбассе.
Обновлено в 04:33
Культура

«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»

«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны.
Обновлено в 05:52
Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Общество

Эксперт заявил в суде, что водитель Соловчук первым ударил Мамаева

Обновлено в 05:44
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Россия ответит на размещение в Польше ударных беспилотников США

Размещение в Польше эскадрильи американских беспилотников не останется без ответа, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя соответствующие планы США.
Обновлено в 05:12
Кино

Скончалась актриса из «Секса в большом городе»

Обновлено в 03:54
Происшествия

В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию

Обновлено в 06:10
Футбол

Артем Дзюба похвастался уловом во время рыбалки

Обновлено в 06:11
Происшествия

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Сергея Карабасова задержали после возвращения из отпуска

Карабасова задержали в ночь на 13 июня - прямо после возвращения из отпуска в Турции.
Обновлено в 02:11
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

Строители Макаровского моста загрязнили городской пруд красной краской

Член «Комитета городского пруда» Алена Цорик рассказала, что рабочие, реконструирующие Макаровский мост, красили его из краскопульта и пролили красную краску в воду.
Обновлено в 02:38
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Турция впервые покажет свой истребитель пятого поколения

Турция представит истребитель пятого поколения собственной разработки авиашоу в Ле-Бурже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:00
Технологии

Тинькофф представил голосового помощника «Олега»

Тинькофф-банк Олега Тинькова представил голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг. Помощник будет носить имя «Олег».
Обновлено в 06:02
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
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