Энергетика
Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефтьКоммерсантъ 10:57
Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть. Более того, Россия не выступает за неконтролируемый рост цен.
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Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
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Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
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Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
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Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил
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Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Обновлено в 11:30
Технологии
Оплатить услуги ЖКХ теперь можно онлайн через «Почту России»
"Почта России" запустила свой сервис по онлайн-оплате мобильной связи, ЖХК и других услуг.
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Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
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Обновлено вчера в 12:46
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Путин назвал поправившего его переводчика бандитом
Владимир Путин поправил переводчика на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном после форума "Арктика — территория диалога".
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Единоборства
Российский борец Куулар стал бронзовым призером чемпионата Европы
Российский борец вольного стиля Начын Куулар стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2019 в весовой категории до 65 кг.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В ФРГ подтвердили гибель совладелицы S7 Филёвой при крушении самолёта
В прокуратуре Дармштадта сообщили, что анализ ДНК тел жертв авиакатастрофы в Германии завершён, гибель совладелицы авиакомпании S7 Наталии Филёвой подтверждена.
Обновлено в 12:08
Авто
Hyundai рассекретил новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue
Корейский автопроизводитель начал тизерную кампанию своего нового кроссовера Hyundai Venue, дебют которого состоится через неделю.
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Происшествия
Сбитый машиной тренер сборной Аргентины показал свои раны
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в Twitter опубликовал фотографию после того, как его сбила машина.
Обновлено в 12:17
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Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Обновлено в 01:18
Гаджеты
Microsoft сделала быстрое извлечение флешек настройкой по умолчанию
Операционная система Windows 10 начиная с обновления 1809 по умолчанию позволяет пользователям извлечь из устройств USB- или Thunderbolt-накопитель без использования функции безопасного извлечения, следует из сообщения в разделе техподдержки Microsoft.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Авто
Появилось первое изображение нового Toyota Highlander
Известно, что со сменой поколения Highlander "переехал" на модульную платформу TNGA (Toyota New Global Architecture), на которой построены новые Camry и Corolla.
Обновлено в 11:05
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Футбол
Голкипер «Спартака» Селихов перенес операцию и пропустит четыре недели
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов во вторник перенес операцию и вернется к тренировкам без ограничений через четыре недели, сообщается на сайте футбольного клуба.
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Авто
Грузовые Ford Transit стали доступны в каршеринге «Яндекс.Драйв»
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Политика
Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине
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