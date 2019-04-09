Энергетика
Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефтьКоммерсантъ 10:57
Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть. Более того, Россия не выступает за неконтролируемый рост цен.
Читать в источнике
Оценить25
Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Общество
Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде
Обновлено вчера в 05:24
Авто
Volkswagen тестирует «заряженный» кроссовер Tiguan R
Например, западный автопортал Motor1 предполагает, что «заряженный» Tiguan получит двухлитровый турбодвигатель с отдачей больше, чем у нового T-Roc R, у которого под капотом 300 лошадиных сил.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика
Мэй и Меркель обсудили отсрочку брексита
Британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос отсрочки брексита.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
Обновлено в 08:53
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Эмилия Кларк поделилась снимками из больницы после инсульта
В недавней колонке The New York Times Эмилия Кларк рассказала о том, что в период съемок «Игры престолов» пережила две операции на головном мозге.
Обновлено в 14:13
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено в 03:44
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Единоборства
Российский борец Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата Европы
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил на чемпионате Европы в весовой категории до 97 кг.
Обновлено в 14:05
Политика
Путин пошутил про финских туристов в России
Владимир Путин пошутил про финских туристов в России.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Фотографию в своем инстаграме выложила сама предполагаемая возлюбленная Аршавина по имени Евгения.
Обновлено в 16:15
Политика
Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Технологии
Мечта гика. Высокотехнологичный рюкзак оснастили сканером отпечатков пальцев, подсветкой снаружи и внутри
Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.
Обновлено в 13:50
Футбол
Балотелли грозит дисквалификация за удар соперника
"Марсель" 5 апреля уступил на выезде "Бордо" в матче 31-го тура чемпионата Франции - 0:2. Защитник хозяев Пабло был удален на 82-й минуте матча после того, как нарушил правила против Балотелли.
Обновлено в 16:16
Общество
В России появятся автоматы, выдающие деньги за сбор мусора
Горожанин опускает в автомат пустую упаковку, алюминиевую банку, стеклянные бутылки, а взамен получает деньги, равные стоимости тары.
Обновлено в 12:42
Кино
В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией
Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:05
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Гаджеты
Представлены новые процессоры для смартфонов
Усовершенствованиям подверглись сигнальный процессор (DSP), а также блок обработки сигнала с камер (ISP) — он теперь поддерживает до двух модулей разрешением 16 МП.
Обновлено в 15:42
Происшествия
В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв
Представители правоохранительных органов пока не подтвердили, что причиной взрыва была бомба.
Обновлено в 14:58
Хоккей
Никитин: думаю, ЦСКА заслуженно победил в серии со СКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выигранной серии с петербургским СКА (4-3).
Обновлено в 15:44
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15