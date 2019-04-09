Энергетика
Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефтьКоммерсантъ вчера в 10:57
Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть. Более того, Россия не выступает за неконтролируемый рост цен.
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Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
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Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье
Врачи из Новосибирска спасли жизнь 11-летней девочке
В Новосибирске врачи спасли жизнь 11-летней девочке с отеком мозга.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Самый авторитетный вор в законе освобожден из колонии
Обновлено вчера в 05:56
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено 08 апреля в 12:30
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Инвестиции в экономику Иркутской области в 2018 году выросли на 17%
Общая сумма инвестиций в экономику Иркутской области по итогам 2018 года составила 316 млрд рублей, увеличившись на 17% к предыдущему году, сообщил губернатор Сергей Левченко в своем послании о положении дел в области и основных направлениях региональной государственной политики на сессии Заксобрания в среду.
Обновлено в 00:14
Политика
Премьер-министр Швеции процитировал Пушкина, говоря о России
Премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе Международного арктического форума шутливо высказался об истории отношений с Россией.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
В России возник дефицит необходимого для «Цезаря» салата романо
Крупные российские производители сегодня не выращивают такие виды салата, как романо и радичио, и они в основном поставляются из-за рубежа, напоминает Мустафин.
Обновлено в 00:00
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Технологии
«Почта России» запустила онлайн-сервис по оплате услуг ЖКХ
«Почта России» запустила платежный сервис, который позволяет через интернет произвести оплату мобильной связи, жилищно-коммунальных и иных услуг.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
На орской трассе погиб водитель «Москвича»
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Путин поручил провести «генетическую паспортизацию» россиян
В России начал действовать указ президента Владимира Путина, в соответствии с которым власти должны провести «генетическую паспортизацию» россиян.
Обновлено вчера в 02:19
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Роналду и Ругани сыграют с „Аяксом“»
Если ничего не случится, Роналду сыграет. Жаль, что не будет Кьеллини и Джана, но все остальные в порядке.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире
«Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.
Обновлено вчера в 23:16
Путешествия
Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 06:17
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.
Обновлено в 00:05
Интернет
Opera выпустила десктопный браузер c поддержкой Web 3
Opera становится первым крупным браузером, внедрившим крипто-кошелек и поддержку Web 3. Новая функция позволяет совершать транзакции и взаимодействовать с интернетом будущего на основе блокчейна, также известного как Web 3.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено вчера в 09:46
Гаджеты
16-дюймовый Apple MacBook Pro выйдет только в 2021 году
Стоит отметить, что текущий дизайн MacBook был представлен три года назад, и как раз в 2021 году будет более оправданным решением выпустить полностью новые модели.
Обновлено вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой
Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .
Обновлено вчера в 08:47