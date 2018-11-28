Насколько я помню, в 2013 году цена была $43 за баррель, в текущем - $72. Сейчас она упала, потом снова приподнялась. На мой взгляд, в районе $60 - это абсолютно приемлемая величина, она нас устраивает.

Путин пояснил, устраивает потому, что исходя из цен на нефть формируется бюджет страны. На 2019 год в расходную часть бюджета заложено $43 за баррель.

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