Энергетика
Путин: Россию устраивает цена нефти $60 за баррель
Путин: Россию устраивает цена нефти $60 за баррельREGNUM06:40
Путин пояснил, устраивает потому, что исходя из цен на нефть формируется бюджет страны. На 2019 год в расходную часть бюджета заложено $43 за баррель.
REGNUM06:40
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Насколько я помню, в 2013 году цена была $43 за баррель, в текущем - $72. Сейчас она упала, потом снова приподнялась. На мой взгляд, в районе $60 - это абсолютно приемлемая величина, она нас устраивает.
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Энергетика
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Жители Кубани в ноябре получили квитанции за газ с увеличенным тарифом
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В Литве признали невозможность остановить рост цен на газ и электричество
«Комиссия должна принять решения по отдельным подгруппам в эту пятницу», — сказала Жилене, заметив, что цена газа может повыситься для некоторых категорий потребителей и на 20%.
Обновлено в 09:28