Энергетика
Путин: Россию устраивает цена нефти $60 за баррель
Путин: Россию устраивает цена нефти $60 за баррельREGNUM06:40
Путин пояснил, устраивает потому, что исходя из цен на нефть формируется бюджет страны. На 2019 год в расходную часть бюджета заложено $43 за баррель.
REGNUM06:40
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Энергетика
Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза
Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).
Обновлено в 08:10
Энергетика
Дмитрий Козак создал при Минэнерго рабочую группу по топливному рынку
При Минэнерго будет создана рабочая группа с участием всех ключевых объединений независимых АЗС, трейдеров и крупных нефтяных компаний – для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка, рассказал "Ведомостям" представитель зампреда правительства Дмитрия Козака.
Обновлено в 08:05
Энергетика
Нефть растет в цене на ожиданиях перед саммитом G20 и встречами ОПЕК+
Рост цен на нефть проходит в связи с ожиданиями инвесторов перед саммитом G20, который будет проходить в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, а также заседаниями ОПЕК+, которые планируются в Вене на следующей неделе для обсуждения дальнейших действий стран-участниц соглашения о сокращении нефтедобычи.
Обновлено в 06:40
Энергетика
Трамп заявил, что нефть подешевела после его звонка саудовскому принцу
О сбитых ценах на нефть после звонка принцу Саудовской Аравии заявил президент США Дональд Трамп 27 ноября в интервью газете The Washington Post.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Цены на бензин в Мурманской области не изменились
По результатам мониторинга специалисты не выявили изменения цен на АЗС указанных компаний.
Обновлено в 07:55
Энергетика
«Газпром» планирует открыть четыре новых АГНКС в Татарстане
«Газпром» планирует расширить сеть из 19 автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС) в Татарстане еще на четыре станции.
Обновлено в 07:39
Энергетика
На газификацию Кировской области выделят более 850 миллионов рублей
В 2019 году на газификацию Кировской области выделят больше 850 млн рублей. Это в 3,6 раз больше, чем в текущем году.
Обновлено в 07:38
Энергетика
Чистая прибыль ПАО «Татнефть» за 9 месяцев составила 162,9 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года составила 162,9 млрд рублей.
Обновлено в 04:43
Энергетика
По итогам 2018 года «Селигдар» планирует добыть 6 тонн золота
По итогам 2018 года ПАО "Селигдар" планирует добыть около 6 тонн золота, а долгосрочная стратегия компании предполагает выход на уровень добычи 10 тонн драгоценного металла ежегодно.
Обновлено в 06:54
Энергетика
Жители Кубани в ноябре получили квитанции за газ с увеличенным тарифом
В ноябре многие жители Краснодарского края обратили внимание, что в их почтовые ящики бросили квитанции за газ с новым тарифом.
Обновлено в 05:57
Энергетика
Бразильский Petrobras за октябрь увеличил добычу углеводородов на 8%
Бразильский государственный нефтегазовый гигант Petrobras за октябрь увеличил добычу углеводородов на 8% благодаря запуску производства на платформе P-69 месторождения Лула, сообщила компания.
Обновлено вчера в 20:20
Энергетика
Шведский суд завершил предварительные слушания по апелляции «Газпрома»
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) завершил предварительные слушания по апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 09:25
Энергетика
Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии
К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Добыча «Мечела» в 2018 году ожидается на 2-5% ниже года ранее
Добыча угля «Мечелом» в 2018 году составит 19,5-20 млн тонн, сообщил глава компании Олег Коржов в ходе телефонной конференции для инвесторов.
Обновлено вчера в 21:05
Энергетика
Дорожает газ в Литве
Одна из главных причин роста цен — более высокие цены на электроэнергию на бирже Nord Pool Газ и электроэнергия для бытовых потребителей Литвы могут с января 2019 года подорожать на 15-20%, считают участники рынка.
Обновлено в 07:51