Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65ПРАЙМ 07:54

Россию устраивает цена на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65

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