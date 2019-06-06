Энергетика
Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65ПРАЙМ 07:54
Россию устраивает цена на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
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Политика
Зеленский дал ответ на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Общество
Пиар-директор опроверг сообщения о подготовке Алибасова к операции
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ со ссылкой на бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина сообщили, что Алибасову необходимо ждать три дня до операции, «чтобы решить, что вырезать или не вырезать».
Обновлено в 04:43
Происшествия
Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
Обновлено в 13:21
Экономика
Правительство поддержит россиянок при рождении первенца
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в кулуарах ПМЭФ-2019, что российское правительство сейчас прорабатывает меры для стимулирования рождения первого ребенка в семье.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты наиболее полезны для женщин
Британские ученые рассказали от каких продуктов необходимо отказать женщинам, чтобы сохранить молодость и предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:22
Футбол
Главным тренером «Рубина» стал Роман Шаронов
«Желаем Роману Сергеевичу успехов и плодотворной работы на новом поприще!» - завершают приветствие тренера в ФК «Рубин».
Обновлено в 10:07
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Авто
Два новых «молодежных» кроссовера: экспресс-тест Haval F7 и F7x
В моем распоряжении две новые модели: кроссовер F7 и купе-кроссовер F7х. Машины с литерой F в названии позиционируют как молодежные.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
«Куньлунь» подписал канадского защитника Тревора Мерфи
Защитник Тревор Мерфи стал игроком "Куньлуня". Как сообщает Твиттер KHL Media Team, соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на 2 года.
Обновлено в 12:43
Политика
Си Цзиньпин стал почётным доктором СПбГУ
Обновлено в 13:40
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол
Стал известен календарь 1-го тура РПЛ
Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
В Германии создают гиперзвуковое оружие против «ракет Путина»
Выяснилось, что Ведомство по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Вооружённых сил Германии (Бундесвера) ещё в 2018 году запустило национальную программу по созданию гиперзвукового оружия.
Обновлено в 13:03
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Националисты забросали имение Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Футбол
Сборную России с караваем встретили в Саранске
Первым хлеб попробовал капитан команды Артем Дзюба. Сборная России впервые сыграет в Саранске.
Обновлено в 11:44
Спорт
ВФЛА отреагировали на тренировку с дисквалифицированными тренерами
Руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал фотографии с дисквалифицированными российскими тренерами, сделанными Reuters, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 11:35
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику
Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Политика
Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона
Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
Обновлено в 12:40
Гаджеты
Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представлен официально
Компания HMD Global представила смартфон Nokia 2.2, который должен стать конкурентом таких бюджетных моделей, как Redmi Go и Redmi 7A.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06