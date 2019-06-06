Энергетика

Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65ПРАЙМ 07:54

Россию устраивает цена на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
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Путин заявил, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

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Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Коммерсантъ08:08

Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65

ПРАЙМ07:54

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Интерфакс07:51

Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

Ведомости07:48
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