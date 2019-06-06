Энергетика
Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65ПРАЙМ 07:54
Россию устраивает цена на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
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Футбол
Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок Америки
Как отмечается, Неймар получил травму еще в первом тайме матча и был заменен.
Обновлено в 04:26
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Здоровье
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Чапаевске патологоанатом и судмедэксперт требовали деньги за выдачу тел родственникам
В Интернете пишут, что сотрудники ОВД задержали местных патологоанатома и судмедэксперта по подозрению в коррупции — якобы они требовали за выдачу тел с родственников по 5-10 тысяч рублей и прикрывали свою деятельность нелегальным ритуальным агентством.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Москве простились с убитым спецназовцем ГРУ
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
В Балтийское море вошла армада НАТО
В Балтийское море через пролив Большой Бельт в Дании и через Кильский канал в Германии вошли как минимум 15 боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 10:31
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Экономика
Голикова подтвердила планы увеличить размер материнского капитала
Российский вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила на полях Петербургского международного экономического форума, что в России планируется увеличение материнского капитала.
Обновлено в 12:53
Общество
Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter
В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные.
Обновлено в 11:52
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Театры
Концертный зал Мариинского театра откроют осенью после реконструкции
Реконструкция концертного зала Мариинского театра началась в 2017 году. Также Мединский осмотрел работы на Интендантских складах.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
США заявили Турции о «неприемлемых рисках» из-за российских С-400
С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создаёт неприемлемые риски для США, — цитирует Винтернитца РИА Новости.
Обновлено в 12:58
Технологии
SAP и «ИКС холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ
Планируется, что созданные ИТ-продукты будут внедряться в компаниях России и СНГ.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Политика
Националисты забросали имение Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ
Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Xiaomi и Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay
Китайский производитель смартфонов Xiaomi и платёжная система Mastercard запустят в России платёжный сервис Mi Pay, сообщает vc.ru.
Обновлено в 11:47
Политика
«Северный поток-2» нашел поддержку в Мировом энергетическом совете
Европе выгодно закупать газ у России, заявил генсек Мирового энергетического совета Кристофор Фрай.
Обновлено в 12:45