Россия призывает объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от "боев без правил". Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин призвал другие страны отказаться от «боев без правил» и торговых войн. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе саммита СВМДА в Таджикистане. По его словам, в мире разгораются торговые войны.

Путин призвал отказаться от «боев без правил» в торговле

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