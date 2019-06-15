Политика
Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правилРоссийская газета 02:59
"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
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с чего всё началось
Россия призывает объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от "боев без правил". Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.РИА Новости02:35
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Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Обновлено вчера в 19:24
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Политика
Порошенко признали виновным в нарушении конституции
Конституционный суд Украины признал бывшего президента Петра Порошенко виновным в нарушении основного закона страны.
Обновлено вчера в 07:14
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Экономика
Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине
Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
Врач «Спартака» назвал сроки возвращения Глушакова и Рассказова
Футболисты московского "Спартака" Николай Рассказов и Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе, сообщил руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.
Обновлено в 02:48
Культура
Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе
В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
Обновлено 13 июня в 06:21
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Армия и оружие
В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами", который прибыл во Владивосток 10 июня, вышел в акваторию залива Петра Великого для участия в российско-японских учениях "Сарекс-2019", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие
Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода в АТР
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Иркут» вернулся во Владивосток после похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 03:41
Политика
Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко
Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Божович хочет получить российское гражданство
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину рассказал о планах получить российское гражданство.
Обновлено в 02:45
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Космос
На МКС сломался прибор для поиска антиматерии
На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
Единоборства
Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator
Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.
Обновлено в 01:27
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Шоу-бизнес
Певец Макс Корж снова стал отцом
Известный певец Макс Корж снова стал отцом — супруга 30-летнего исполнителя подарила ему сына.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Источник сообщил об имитации в Жуковском катастрофы SSJ в Шереметьево
Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском готовы провести эксперимент по повторению действия пилотов самолёта Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, приведших к катастрофе, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиационных кругах.
Обновлено в 03:40
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 03:17
Экономика
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Ани Лорак не скучает по бывшему мужу
После восьми лет семейной жизни Лорак приняла решение расстаться с Мурадом Налчаджиоглу, в браке с которым она родила дочь.
Обновлено в 01:09
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47