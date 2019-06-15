Политика

Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правилРоссийская газета 02:59

"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
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Путин заявил о «боях без правил» в международной экономике

Россия призывает объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от "боев без правил". Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.
РИА Новости02:35

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Путин заявил о «боях без правил» в экономике

URA.Ru02:50

Путин: Россия выступает за отказ от «боев без правил» в мировой торговле

ТАСС03:16

Путин заявил, что в экономике идут «бои без правил»

Life.ru02:20

Путин рассказал о боях без правил в экономике

Газета.Ru02:42

Путин призвал отказаться от «боёв без правил» в мировой торговле

RT на русском02:38

Путин заявил о «боях без правил» в международной экономике

РИА Новости02:35

На саммите в Душанбе Путин призвал покончить с «торговыми войнами и боями без правил»

Вести.Ru02:44
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:03, Вашингтон
Армия и оружие

Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ

Обновлено вчера в 19:24
Армия и оружие

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
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Политика

Порошенко признали виновным в нарушении конституции

Конституционный суд Украины признал бывшего президента Петра Порошенко виновным в нарушении основного закона страны.
Обновлено вчера в 07:14
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Экономика

Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине

Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол

Врач «Спартака» назвал сроки возвращения Глушакова и Рассказова

Футболисты московского "Спартака" Николай Рассказов и Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе, сообщил руководитель медицинского департамента "красно-белых" Михаил Вартапетов.
Обновлено в 02:48
Культура

Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе

В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие

В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»

Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

Обновлено 13 июня в 06:21
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

Обновлено в 01:12
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Армия и оружие

В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец

Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами", который прибыл во Владивосток 10 июня, вышел в акваторию залива Петра Великого для участия в российско-японских учениях "Сарекс-2019", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие

Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода в АТР

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Иркут» вернулся во Владивосток после похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 03:41
Политика

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол

Божович хочет получить российское гражданство

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович в интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину рассказал о планах получить российское гражданство.
Обновлено в 02:45
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Космос

На МКС сломался прибор для поиска антиматерии

На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено вчера в 15:02
Общество

Фигуристка Медведева показала, как ест цветы

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
Единоборства

Макдональд защитил титул чемпиона и вышел в финал Гран-при Bellator

Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором встретится с бразильцем Дугласом Лимой.
Обновлено в 01:27
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Шоу-бизнес

Певец Макс Корж снова стал отцом

Известный певец Макс Корж снова стал отцом — супруга 30-летнего исполнителя подарила ему сына.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Источник сообщил об имитации в Жуковском катастрофы SSJ в Шереметьево

Летчики-испытатели на самолете-лаборатории Sukhoi Superjet (SSJ) в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском готовы провести эксперимент по повторению действия пилотов самолёта Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, приведших к катастрофе, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиационных кругах.
Обновлено в 03:40
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 03:17
Экономика

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Ани Лорак не скучает по бывшему мужу

После восьми лет семейной жизни Лорак приняла решение расстаться с Мурадом Налчаджиоглу, в браке с которым она родила дочь.
Обновлено в 01:09
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено вчера в 12:09
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
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