Политика
Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правилРоссийская газета 02:59
"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
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с чего всё началось
Россия призывает объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от "боев без правил". Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.РИА Новости02:35
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
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Германия повысит расходы на оборону
Германия увеличит расходы на оборону в следующем году, заявила федеральный канцлер Ангела Меркель, выступая по случаю дня национальных Вооруженных сил.
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Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
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Происшествия
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Общество
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Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
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