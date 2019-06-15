Политика

Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правилРоссийская газета 02:59

"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
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Путин заявил о «боях без правил» в международной экономике

Россия призывает объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от "боев без правил". Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.
РИА Новости02:35

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Путин: Россия выступает за отказ от «боев без правил» в мировой торговле

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Life.ru02:20

Путин заявил о «боях без правил» в международной экономике

РИА Новости02:35
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
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ИА «Ореанда-Новости» Телеведущая Первого канала Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала умственно отсталых детей кретинами.
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В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд

Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
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На Украине один человек погиб в результате аварии в шахте

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Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
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Мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, а затем врезался в кассовую стойку в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга).
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Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
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CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

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Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

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Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году

Шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в 2022 году, шестая встреча министров стран - в 2020 году, говорится в итоговой декларации, принятой по итогам саммита в Душанбе.
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Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Сестра Жанны Фриске поделилась архивным снимком с певицей

Сестра Жанны Фриске Наталья в Instagram разместила снимок, на котором она изображена с исполнительницей.
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