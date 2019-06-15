Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правилРоссийская газета 02:59

Россия призывает объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от "боев без правил". Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе.

с чего всё началось

"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.

Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил

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