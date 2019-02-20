В.Путин ожидает естественный прирост населения в России к 2023-2024 ггАгентство Москва 04:27

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что ожидает естественный прирост населения на рубеже 2023-2024 гг.

В.Путин ожидает естественный прирост населения в России к 2023-2024 гг

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