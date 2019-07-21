Политика
Путин: Россия продолжит оказывать содействие СирииRT на русском 03:54
Президент России Владимир Путин поздравил сирийского коллегу Башара Асада с 75-летием установления дипотношений между двумя странами, отметив, что Москва продолжит оказывать содействие правительству и народу Сирии. Об этом говорится в телеграмме Путина, текст которой опубликован на сайте Кремля.
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Политика
Ruptly опубликовало видео задержания Ираном британского танкера
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Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
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Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
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Вышли два новых трейлера сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом
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Футбол
«Локомотив» и «Тамбов» объявили составы на матч РПЛ
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Политика
Украинская оппозиция предупредила об угрозе срыва выборов в Донбассе
«Возникла угроза срыва избирательного процесса и тотальной фальсификации волеизъявления избирателей», – заявили в партии.
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Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
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Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
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ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США
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Обновлено в 08:56
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Футбол
Буффон мог оказаться в «Локомотиве»
Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
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Политика
Медведчук рассказал о последствиях для Киева ассоциации с Евросоюзом
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина "стала нищей" из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом и ближайшие 10-15 лет не может быть конкурентоспособной.
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Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Политика
Эксперты: явка избирателей на выборах в Раду самая низкая с 2012 года
Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье на Украине, является самой низкой с 2012 года.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено в 04:54
Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Здоровье
Назван напиток, разрушающий кости изнутри
Многие выбирают газированную в воду в летний зной, чтобы утолить жажду, но не все знают, что этот напиток разрушает кости изнутри, передает «МК в Волгограде.ру».
Обновлено в 04:28
Политика
Кучма проголосовал на выборах в Раду
Бывший президент Украины Леонид Кучма отдал свой голос на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:41
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
В столичных аэропортах задержали или отменили 33 рейса, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 10:20
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Происшествия
На Украине осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 09:07
Политика
На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Донбассе на мине подорвались два украинских силовика
Обновлено в 05:25
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ
Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.
Обновлено 19 июля в 15:18
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56