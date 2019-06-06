Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефтьКоммерсантъ 08:08

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

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