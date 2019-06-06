Энергетика
Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефтьКоммерсантъ 08:08
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
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Экономика
«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ
На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
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Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
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Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Технологии
Amazon презентовала новый дрон-доставщик
Коммерческое применение дрона-доставщика стартует через несколько месяцев — сразу после того, как компания уладит все связанные с законодательством тонкости.
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Политика
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Авто
Продажи машин в России в мае продолжили снижаться
Обновлено в 09:38
Экономика
Долю в «Арктик СПГ» получат японцы
НОВАТЭК продаст до 10% в проекте Mitsui и JOGMEC НОВАТЭК собирается 7 июня подписать соглашение о продаже около 10% в своем проекте «Арктик СПГ 2» японским Mitsui и JOGMEC.
Обновлено в 09:29
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
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Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Экономика
Нацбанк Украины спрогнозировал резкий рост цен на электричество
На Украине ожидается повышение цен на электроэнергию на 25% с июля этого года.
Обновлено в 10:43
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Игры
Destiny 2 может стать условно-бесплатной и выйти в Steam
Больше не будет эксклюзивного оружия для различных платформ• Игра станет доступной в Steam и выйдет на Google Stadia.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ
Обновлено вчера в 12:59
Общество
В центре Новосибирска пройдут торжества в честь Сталина
Обновлено в 10:48
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича
В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Спартака»
Согласно информации источника, "Зенит" проявляет интерес к 19-летнему нападающему "Спартака" Даниле Прошлякову.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
Обновлено в 09:58
Гаджеты
В сети появились качественные рендеры Samsung Galaxy Note 10
Обновлено в 06:22
Политика
Премьер Словакии пригласил Путина на 75-летие Национального восстания
Премьер-министр Словакии Петер Пеллигрини пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 75-летия Словацкого национального восстания.
Обновлено в 10:38
Политика
Глава Роскомнадзора предположил разрешение спора ФСБ и «Яндекса»
Компания «Яндекс» и Федеральная служба безопасности (ФСБ), вероятно, нашли устраивающее их решение вопроса о передаче ключей шифрования.
Обновлено в 09:09
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00