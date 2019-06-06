Энергетика

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефтьКоммерсантъ 08:08

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин заявил, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

ТАСС08:16

Путин заявил, что РФ устраивают цены на нефть в $60-65 за баррель

Интерфакс07:51

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Коммерсантъ08:08

Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

РБК08:02

Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65

ПРАЙМ07:54

Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

РЕН ТВ08:10

Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

Ведомости07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Игры

Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной

Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Футбол

«Реал» практически согласовал трансфер Азара

По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.
Обновлено в 00:18
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Культура

Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова

Обновлено в 10:05
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика

Российского шпиона нашли во Франции

Во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона, однако огласке эту информацию не предавали.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Авто

Два новых «молодежных» кроссовера: экспресс-тест Haval F7 и F7x

В моем распоряжении две новые модели: кроссовер F7 и купе-кроссовер F7х. Машины с литерой F в названии позиционируют как молодежные.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым

Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.
Обновлено в 10:17
Технологии

Робот Boston Dynamics упал на сцене во время презентации в Лас-Вегасе

На конференции re: MARS в Лас-Вегасе, во время презентации компании, робот вышел на сцену, потерял равновесие, покружился вокруг своей оси и рухнул на спину.
Обновлено в 05:01
Наука

Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях

Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Политика

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Алибасова выпишут из больницы

Подруга продюсера Бари Алибасова диетолог Марият Мухина рассказала, когда его могут выписать. Об этом сообщает телеканал "360".
Обновлено в 12:08
Общество

Роспотребнадзор назвал число российских детей, посещающих «Макдоналдс»

Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.
Обновлено в 13:39
Авто

Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины

Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Материнский капитал в России в настоящее время составляет 453 тыс. рублей, а с 1 января 2020 года его размер будет увеличен до 470 тыс. руб, то есть на 17 тысяч рублей.
Обновлено в 11:20
Политика

Топилин назвал регионы с самым бедным населением

По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Гаджеты

Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Здоровье

Минздрав предостерег от запрета абортов

Запрет абортов может привести к росту материнской и младенческой смертности, заявила замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии

Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Марина Александрова рассказала о прибавлении в семье

Обновлено в 12:11
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное