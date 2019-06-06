Энергетика
Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефтьКоммерсантъ 08:08
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
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Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Футбол
«Реал» практически согласовал трансфер Азара
По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.
Обновлено в 00:18
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Культура
Участник группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова
Обновлено в 10:05
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика
Российского шпиона нашли во Франции
Во Франции обнаружили и разоблачили российского шпиона, однако огласке эту информацию не предавали.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Авто
Два новых «молодежных» кроссовера: экспресс-тест Haval F7 и F7x
В моем распоряжении две новые модели: кроссовер F7 и купе-кроссовер F7х. Машины с литерой F в названии позиционируют как молодежные.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым
Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.
Обновлено в 10:17
Технологии
Робот Boston Dynamics упал на сцене во время презентации в Лас-Вегасе
На конференции re: MARS в Лас-Вегасе, во время презентации компании, робот вышел на сцену, потерял равновесие, покружился вокруг своей оси и рухнул на спину.
Обновлено в 05:01
Наука
Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях
Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Политика
Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Алибасова выпишут из больницы
Подруга продюсера Бари Алибасова диетолог Марият Мухина рассказала, когда его могут выписать. Об этом сообщает телеканал "360".
Обновлено в 12:08
Общество
Роспотребнадзор назвал число российских детей, посещающих «Макдоналдс»
Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.
Обновлено в 13:39
Авто
Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины
Как сообщают надежные источники, кооперация между General Motors и Michelin начала приносить свои плоды, поскольку компании в рамках своего сотрудничества достигли определенного прогресса в разработке.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Материнский капитал в России в настоящее время составляет 453 тыс. рублей, а с 1 января 2020 года его размер будет увеличен до 470 тыс. руб, то есть на 17 тысяч рублей.
Обновлено в 11:20
Политика
Топилин назвал регионы с самым бедным населением
По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.
Обновлено в 13:27
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Здоровье
Минздрав предостерег от запрета абортов
Запрет абортов может привести к росту материнской и младенческой смертности, заявила замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Потопивший судно в Будапеште украинец оказался участником еще одной аварии
Капитан судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште 30 мая, недавно уже попадал в аварию.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Марина Александрова рассказала о прибавлении в семье
Обновлено в 12:11
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено вчера в 06:48