Энергетика

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефтьКоммерсантъ вчера в 08:08

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
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Путин заявил, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

ТАССвчера в 08:16

Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

РЕН ТВвчера в 08:10

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Коммерсантъвчера в 08:08

Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

РБКвчера в 08:02

Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65

ПРАЙМвчера в 07:54

Путин заявил, что РФ устраивают цены на нефть в $60-65 за баррель

Интерфаксвчера в 07:51

Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

Ведомостивчера в 07:48
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Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
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Сегодня, 7 июня 2019 года, стало известно, что Министерство финансов США ужесточило санкции против Венесуэлы, запретив экспорт и реэкспорт разбавителей нефти.
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Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза

Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Транспорт

Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Политика

Путин призвал перевернуть страницу в отношениях с Британией

России и Великобритании нужно перевернуть страницу со шпионами и покушениями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Обновлено вчера в 08:51
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Экономика

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первый квартал выросла на 43,2%

Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд рублей.
Обновлено в 02:13
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Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике

«Россия в одностороннем порядке может принять решение установить эти границы, если процедуры окажутся не в их пользу, и применить свой военный потенциал для запрета доступа к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике»,— говорится в документе.
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В Сочи врачи спасли мужчину с тяжелым панкреатитом

Адлерские хирурги успешно прооперировали мужчину, пациента уже выписали.
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Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока

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Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Собрание клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников чемпионата премьер-лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено вчера в 07:31
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Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
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Эволюционисты рассказали, зачем появился секс

Многоклеточные организмы отказались от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения «заразных» форм рака.
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Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
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