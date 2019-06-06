Энергетика
Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефтьКоммерсантъ вчера в 08:08
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
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Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера
СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
Обновлено вчера в 04:04
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Политика
Саакашвили отказался идти в партию Кличко
Обновлено вчера в 21:15
Политика
МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Политика
Минфин США ужесточил санкции против Венесуэлы
Сегодня, 7 июня 2019 года, стало известно, что Министерство финансов США ужесточило санкции против Венесуэлы, запретив экспорт и реэкспорт разбавителей нефти.
Обновлено в 02:00
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Транспорт
Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России
Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Политика
Путин призвал перевернуть страницу в отношениях с Британией
России и Великобритании нужно перевернуть страницу со шпионами и покушениями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Обновлено вчера в 08:51
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Экономика
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первый квартал выросла на 43,2%
Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд рублей.
Обновлено в 02:13
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Пентагон опасается самостоятельных действий России в Арктике
«Россия в одностороннем порядке может принять решение установить эти границы, если процедуры окажутся не в их пользу, и применить свой военный потенциал для запрета доступа к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике»,— говорится в документе.
Обновлено в 01:59
Здоровье
В Сочи врачи спасли мужчину с тяжелым панкреатитом
Адлерские хирурги успешно прооперировали мужчину, пациента уже выписали.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
28-летняя племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Собрание клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников чемпионата премьер-лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено вчера в 07:31
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Наука
Эволюционисты рассказали, зачем появился секс
Многоклеточные организмы отказались от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения «заразных» форм рака.
Обновлено в 00:49
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45