Энергетика
Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефтьКоммерсантъ 08:08
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Футбол
Сборную России с караваем встретили в Саранске
Обновлено в 11:44
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Политика
Трамп пригрозил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести повышенные пошлины на товары из Китая, "по крайней мере" еще $300 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 04:11
Футбол
СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу
«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Обновлено в 13:45
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Мать Тимати объявила конкурс на имя будущего наследника
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова в своём Instagram объявила конкурс на лучшее имя малыша, который родится у её сына и модели Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»
Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
Обновлено в 08:05
Экономика
Магазины сети «Перекресток» начнут принимать пластиковые бутылки
Магазины сети "Перекресток" начнут принимать пластиковые бутылки у россиян, а компания Unilever займется выпуском новой продукции из переработанного полимерного сырья.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе
Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин заключен под стражу до 25 июля 2019 по подозрению в ложном доносе.
Обновлено в 11:18
Политика
Совфед предложил Украине способ вернуть Крым
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:21
Происшествия
Сотрудниц посольства России в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей
Двух сотрудниц посольства России в Израиле обвинили в хищении оттуда 49 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 05:17
Общество
Роспотребнадзор назвал число посетителей McDonald’s в России
Ежедневно рестораны быстрого питания McDonald's посещают 1,5 млн россиян, заявила на сессии ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Папу научат пеленать
В родильном доме областной детской клинической больницы в Кемерове открылись бесплатные семейные палаты.
Обновлено в 13:35
Экономика
Банк «Открытие» поучаствует в развитии инновационных платежных решений
По мнению президента-председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, проект позволит банку нарастить собственный карточный бизнес и внести вклад в развитие российской платежной инфраструктуры.
Обновлено в 09:48
Политика
Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
Обновлено в 15:13
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Технологии
Google купит платформу Looker за $2,6 млрд. Чем интересна эта сделка
Интернет-гигант Google купит компании Looker за $2,6 млрд. Это унифицированная платформа для визуализации данных и бизнес-аналитики.
Обновлено в 13:36
Авто
Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий
Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Происшествия
ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане
Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Футбол
Юри Тилеманс: «Польщен интересом со стороны „МЮ“ и „Тоттенхэма“»
Бельгийский полузащитник «Монако» Юри Тилеманс, выступавший весной на правах аренды в «Лестер Сити», признался, что польщен проявляемым интересом со стороны других английских клубов.
Обновлено в 14:46
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Религия
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Обновлено в 13:00