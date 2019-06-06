Энергетика

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефтьКоммерсантъ 08:08

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
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Путин заявил, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

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Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65

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Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Коммерсантъ08:08

Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
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