Энергетика
Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефтьКоммерсантъ 08:08
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
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Здоровье
«Хватает все подряд»: как Алибасов выпил чистящее средство, рассказал Политов
Участник группы "На-На" Владимир Политов ответил на вопрос журналистов, как продюсер Бари Алибасов мог выпить химическую жидкость, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:36
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Источник назвал причину отставки врио губернатора Астраханской области
«Отставка временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с его семейными обстоятельствами», — сказал собеседник информационному агентству.
Обновлено вчера в 07:45
Экономика
«ИКС Холдинг» создаст инфраструктурные продукты для «МегаФона»
Компании "МегаФон", YADRO (входит в "ИКС Холдинг") и Dell Technologies объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инфраструктурные продукты для цифровой платформы "МегаФона".
Обновлено в 09:27
Происшествия
Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова
Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу
Обновлено в 07:07
Теннис
17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп
17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном
5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.
Обновлено в 08:39
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Авто
ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ
По заказу ВСС были проанализированы 10 марок автомобилей — они выбирались исходя из того, какие автомобили массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и какая по ним существует статистика угонов.
Обновлено в 10:21
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Политика
Кучма одной фразой поставил на место Порошенко, впавшего в истерику из-за планов снять блокаду с Донбасса
Экс-президент Украины Леонид Кучма сделал еще одно уточняющее заявление относительно планов снять экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 10:18
Политика
Минприроды обозначило сроки введения запрета на пластиковую посуду
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин поручил просчитать сроки и условия отказа от пластиковой посуды, сообщает РБК.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
В Финском заливе у Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе днем 6 июня утонула 13-летняя девочка.
Обновлено в 09:26
Экономика
Тамбовские власти продолжат сотрудничество с группой «Черкизово»
Администрация региона продолжит оказывать организационное, информационное и консультативное содействие в реализации проекта.
Обновлено в 09:36
Экономика
Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие
Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Футбол
Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласован
«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Обновлено в 09:43
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Наука
Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин
Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено 04 июня в 08:03
Авто
Geely увеличивает в России гарантию на свои автомобили
Гарантийные обязательства компании ограничены сроком до четырех лет или пробегом в 100 тыс. км. Наряду с расширением гарантии, 1 июля увеличатся цены на три модели Geely — Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7.
Обновлено вчера в 11:02
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Наука
Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии
Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Авто
Мотор на запястье
Обновлено в 10:03
Футбол
Мутко предрек вылет «Спартака» в ФНЛ при уходе Федуна
Вице-премьерРФ, бывший глава РФС Виталий Мутко в четверг в общении с журналистами согласился, что может быть предприниматель Леонид Федун, владеющий контрольным пакетом ФК "Спартак", "где-то и неправильно управляет".
Обновлено в 10:34
Общество
ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз
Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено в 06:40