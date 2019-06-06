Энергетика

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефтьКоммерсантъ 08:08

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
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Путин назвал идеальную для России цену нефти

Lenta.ru08:24

Путин заявил, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

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Путин заявил, что РФ устраивают цены на нефть в $60-65 за баррель

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Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

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Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65

ПРАЙМ07:54

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Коммерсантъ08:08

Путин: Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

Ведомости07:48
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Здоровье

«Хватает все подряд»: как Алибасов выпил чистящее средство, рассказал Политов

Участник группы "На-На" Владимир Политов ответил на вопрос журналистов, как продюсер Бари Алибасов мог выпить химическую жидкость, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:36
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Источник назвал причину отставки врио губернатора Астраханской области

«Отставка временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с его семейными обстоятельствами», — сказал собеседник информационному агентству.
Обновлено вчера в 07:45
Экономика

«ИКС Холдинг» создаст инфраструктурные продукты для «МегаФона»

Компании "МегаФон", YADRO (входит в "ИКС Холдинг") и Dell Technologies объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инфраструктурные продукты для цифровой платформы "МегаФона".
Обновлено в 09:27
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу

Обновлено в 07:07
Теннис

17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп

17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала семейное фото с Булатовым и сыном

5 июня сыну Виктории Лопыревой и Игоря Булатова исполнилось четыре месяца.
Обновлено в 08:39
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Авто

ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ

По заказу ВСС были проанализированы 10 марок автомобилей — они выбирались исходя из того, какие автомобили массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и какая по ним существует статистика угонов.
Обновлено в 10:21
Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Обновлено в 08:02
Политика

Кучма одной фразой поставил на место Порошенко, впавшего в истерику из-за планов снять блокаду с Донбасса

Экс-президент Украины Леонид Кучма сделал еще одно уточняющее заявление относительно планов снять экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 10:18
Политика

Минприроды обозначило сроки введения запрета на пластиковую посуду

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин поручил просчитать сроки и условия отказа от пластиковой посуды, сообщает РБК.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка

В Финском заливе у Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе днем 6 июня утонула 13-летняя девочка.
Обновлено в 09:26
Экономика

Тамбовские власти продолжат сотрудничество с группой «Черкизово»

Администрация региона продолжит оказывать организационное, информационное и консультативное содействие в реализации проекта.
Обновлено в 09:36
Экономика

Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.
Обновлено в 05:01
Футбол

Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласован

«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара.
Обновлено в 09:43
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Наука

Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин

Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.
Обновлено 04 июня в 08:03
Авто

Geely увеличивает в России гарантию на свои автомобили

Гарантийные обязательства компании ограничены сроком до четырех лет или пробегом в 100 тыс. км. Наряду с расширением гарантии, 1 июля увеличатся цены на три модели Geely — Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7.
Обновлено вчера в 11:02
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Наука

Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии

Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.
Обновлено в 06:47
Авто

Мотор на запястье

Обновлено в 10:03
Футбол

Мутко предрек вылет «Спартака» в ФНЛ при уходе Федуна

Вице-премьерРФ, бывший глава РФС Виталий Мутко в четверг в общении с журналистами согласился, что может быть предприниматель Леонид Федун, владеющий контрольным пакетом ФК "Спартак", "где-то и неправильно управляет".
Обновлено в 10:34
Общество

ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз

Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено в 06:40
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