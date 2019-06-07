Политика
Путин: Россия не отказывается от контактов с ЗеленскимLife.ru 10:28
Президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна не отказывается от контактов с избранным лидером Украины Владимиром Зеленским.
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В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ
Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.
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Политика
США и Мексика достигли соглашения по иммиграции
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.
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Общество
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Брайан Мобли, бывший муж осужденной в США российской гражданки Богданы Осиповой, заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Три человека пострадали при хлопке газа в Ингушетии
Сообщается, что хлопок газа произошел в частном доме в селе Сагопши. Пострадали три человека, среди которых двое детей.
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Общество
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Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
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