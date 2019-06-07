Путин: Россия не отказывается от контактов с ЗеленскимLife.ru 10:28

Президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна не отказывается от контактов с избранным лидером Украины Владимиром Зеленским.

Путин: Россия не отказывается от контактов с Зеленским

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