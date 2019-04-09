Энергетика

Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефтьТАСС 09:27

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
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Владимир Путин
Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
— Владимир ПутинФорпост Северо-Запад 09:51

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Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
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Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

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