Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефтьТАСС 09:27

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.

Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть

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