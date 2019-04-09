Энергетика

Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефтьТАСС 09:27

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
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Владимир Путин
Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
— Владимир ПутинФорпост Северо-Запад 09:51

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Эксперты оценили рентабельность добычи нефти в России и США

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Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников

В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
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Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Обновлено в 05:53
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Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

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По итогам регулярного чемпионата НХЛ 25-летний россиянин набрал 128 (41+87) очков и превзошел результат Александра Могильного, который в сезоне-1992/93 набрал в составе «Баффало» 127 очков.
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Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала необычные "обнаженные" фотографии.
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Как пояснили ученые, ген CDH13 кодирует белок кадгерин 13, участвующий во многих процессах в мозге.
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Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

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Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами

Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
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Британские депутаты поддержали отсрочку брексита до 30 июня

Палата общин парламента Великобритании одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй перенести срок брексита на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
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Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом

Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено вчера в 13:58
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К 2100 году в Альпах полностью исчезнут снег и лед

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Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт

Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт в Калининграде, который должен был пройти 14 апреля.
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Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
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Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
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Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

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Глава РЖД представит нового начальника Свердловской железной дороги

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Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
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Политика

Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»

В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
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Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Обновлено в 06:44
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле

Обновлено вчера в 07:22
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Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Экономика

Для ВСМ Челябинск-Екатеринбург нашли перевозчика

Обновлено в 06:34
Авто

В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander

Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
Обновлено в 02:34
Общество

В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет

Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
Обновлено в 12:21
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
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При взрыве в Афганистане погибли четверо американских военных

В результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме погибло четверо американцев, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 16:25
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