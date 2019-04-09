Энергетика
Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефтьТАСС 09:27
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
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Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
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Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Обновлено в 05:53
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Хоккей
Никита Кучеров: «Кейн помог мне добиться успеха»
По итогам регулярного чемпионата НХЛ 25-летний россиянин набрал 128 (41+87) очков и превзошел результат Александра Могильного, который в сезоне-1992/93 набрал в составе «Баффало» 127 очков.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Рената Литвинова опубликовала «обнаженные» фотографии
Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала необычные "обнаженные" фотографии.
Обновлено в 09:00
Наука
Российские ученые приблизились к пониманию причин аутизма
Как пояснили ученые, ген CDH13 кодирует белок кадгерин 13, участвующий во многих процессах в мозге.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обновлено в 04:29
Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами
Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено в 05:28
Политика
Британские депутаты поддержали отсрочку брексита до 30 июня
Палата общин парламента Великобритании одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй перенести срок брексита на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Политика
Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено вчера в 12:30
Наука
Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом
Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено вчера в 13:58
Технологии
К 2100 году в Альпах полностью исчезнут снег и лед
Обновлено в 09:57
Культура
Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт
Сатирик Михаил Жванецкий сломал руку и отменил концерт в Калининграде, который должен был пройти 14 апреля.
Обновлено в 08:00
Политика
Порошенко извинился за плакат с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко назвал свой агитационный лозунг "Или Порошенко, или Путин" неудачным.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Обновлено в 01:18
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Экономика
Для ВСМ Челябинск-Екатеринбург нашли перевозчика
Обновлено в 06:34
Авто
В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander
Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
Обновлено в 02:34
Общество
В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет
Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
Обновлено в 12:21
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
При взрыве в Афганистане погибли четверо американских военных
В результате взрыва близ базы ВВС в афганском Баграме погибло четверо американцев, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 16:25