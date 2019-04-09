Энергетика
Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефтьТАСС 09:27
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
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Если и потребуется, во второй половине года соберёмся и подискутируем. Мы готовы сотрудничать с ОПЕК в выработке общих решений. Но будет ли это сокращение или просто остановка на существующем уровне добычи, я не готов сказать.
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Политика
Путин ответил президенту Финляндии на заявление по санкциям
Президент России Владимир Путин ответил финляндскому лидеру Саули Ниинисте на слова о том, что санкции были введены в ответ на действия России.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Авто
Lexus выпустит первый в истории минивэн
Компания Lexus опубликовала тизер первого в истории минивэна.
Обновлено в 05:35
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Здоровье
Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине
Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине.
Обновлено в 05:30
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Общество
Назначен новый руководитель Свердловской железной дороги
В Екатеринбурге назначен новый начальник Свердловской железной дороги.
Обновлено в 11:00
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы
Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Интернет
Microsoft выпустила новый браузер Edge на основе Chromium
Microsoft выпустила тестовую версию нового браузера Edge, в основу которого лег движок (базовая программа) Chromium.
Обновлено в 01:19
Общество
Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске
Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
Обновлено в 08:20
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны повысят пенсии
Депутаты нижней палаты российского парламента на своём пленарном заседании проголосовали в первом чтении за законопроект, представленный Кабмином РФ, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 07:31
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Экономика
В Китае предложили запретить майнинг биткоинов
Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 10:39
Политика
«Правый сектор» рассказал об изгнании задержанного в России Пирожка
Экстремистская организация «Правый сектор» (запрещена в России) заявила, что задержанный в России Игорь Пирожок был изгнан из ее рядов спустя несколько месяцев после принятия.
Обновлено в 12:01
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено вчера в 07:03
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Футбол
Тарханов может возглавить «Химки»
64-летний Тарханов ранее уже трижды возглавлял «Химки».
Обновлено в 10:07
Политика
США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01
Общество
Названы условия переселения в другой район по реновации
Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини
Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Авто
Toyota показала тизер нового Highlander
Компания Toyota представила тизер нового поколения модели Highlander, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06