Политика
Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизниБудущее России. Национальные проекты 08:07
Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около $30 тыс.; на этом же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы, напомнил президент.
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Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизни
Будущее России. Национальные проекты08:07
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:33, Ашберн
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Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
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Технологии
Google Stadia съест 1Тб трафика за 110 часов
Что означает примерное потребление в размере 9Gb в час, или 110 часов для выкачивания 1Tb.
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Вице-спикер Совета федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Здоровье
В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени
В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени.
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Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
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Кино
Сериал «Люцифер» продлили на финальный пятый сезон
Обновлено в 06:46
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за «пробивание дна»
Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключил, что указ Зеленского о роспуске парламента признают неконституционным, и заявил, что в окружении президента есть план на такой случай.
Обновлено в 19:18
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Маша Малиновская вышла без белья на ковровую дорожку
Кто-то выбирает скромные наряды, кто-то предпочитает образы в стиле роковой красотки, а кто-то не перестает шокировать зрителей своими откровенными и вызывающими нарядами.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Зачем США намерены тестировать системы GPS с «защитой от России»
"Война XXI века" Как отмечает издание, решение об испытаниях новых систем было принято на фоне "воздействия России" на коммуникации стран Запада — "от мобильных сетей в ходе учений до радиоэлектронной борьбы против операций США в Сирии".
Обновлено в 16:35
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Сергей Жорин поделился снимками репетиции похорон Бари Алибасова
Звездный адвокат Сергей Жорин поделился на просторах Сети снимками с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки
"Совсем не люблю одиночества", - написала Порошина.
Обновлено в 14:34
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Обновлено в 18:42
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Наука
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Москве прошла акция журналистов в поддержку Ивана Голунова
В Москве у главного управления МВД прошла акция в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В Германии 23 человека пострадали в аварии со школьным автобусом
В Германии автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека.
Обновлено в 20:07
Футбол
Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба
Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Экономика
Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах
Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
Обновлено в 05:41
Общество
Названа главная опасность фастфуда для детей
Регулярное употребление в пищу фастфуда ведет к проявлению аллергических реакций, так как в организме накапливаются особые вещества.
Обновлено в 20:02
Происшествия
Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ
Следственный комитет России (СК) задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 15:31
Общество
В Марий Эл заброшенку изучают с квадрокоптера, а тем, кто за нее возьмется, денег дадут
В Марий Эл начала работать программа по возвращению в сельскохозяйственный оборот заброшенной в прежние годы пашни.
Обновлено в 07:19
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45