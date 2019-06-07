Политика

Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизниБудущее России. Национальные проекты 08:07

Объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около $30 тыс.; на этом же уровне находятся и показатели стран Южной и Восточной Европы, напомнил президент.
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Россия в ближайшие годы должна закрепиться на средне-европейском уровне показателей качества жизни — Путин

Эхо Москвы11:16

Россиянам пообещали европейский уровень жизни

Lenta.ru08:51

Путин: Россия намерена добиться среднеевропейских параметров показателей качества жизни

ТАСС08:07

Путин: вхождение в пятерку крупнейших экономик мира – не самоцель, а средство

Вести.Ru08:26

Путин: Россия должна добиться среднеевропейского уровня качества жизни

Комсомольская правда08:22

Путин: Россия должна достичь европейского уровня жизни

News.ru08:27

Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизни

Будущее России. Национальные проекты08:07
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Обновлено в 17:46
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
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Google Stadia съест 1Тб трафика за 110 часов

Что означает примерное потребление в размере 9Gb в час, или 110 часов для выкачивания 1Tb.
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Турчак прокомментировал задержание журналиста «Медузы»

Вице-спикер Совета федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 15:17
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В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени

В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени.
Обновлено в 06:05
Гаджеты

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Кино

Сериал «Люцифер» продлили на финальный пятый сезон

Обновлено в 06:46
Политика

Украина арестовала российские «Русланы»

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за «пробивание дна»

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключил, что указ Зеленского о роспуске парламента признают неконституционным, и заявил, что в окружении президента есть план на такой случай.
Обновлено в 19:18
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Маша Малиновская вышла без белья на ковровую дорожку

Кто-то выбирает скромные наряды, кто-то предпочитает образы в стиле роковой красотки, а кто-то не перестает шокировать зрителей своими откровенными и вызывающими нарядами.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Зачем США намерены тестировать системы GPS с «защитой от России»

"Война XXI века" Как отмечает издание, решение об испытаниях новых систем было принято на фоне "воздействия России" на коммуникации стран Запада — "от мобильных сетей в ходе учений до радиоэлектронной борьбы против операций США в Сирии".
Обновлено в 16:35
Здоровье

Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Сергей Жорин поделился снимками репетиции похорон Бари Алибасова

Звездный адвокат Сергей Жорин поделился на просторах Сети снимками с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки

"Совсем не люблю одиночества", - написала Порошина.
Обновлено в 14:34
Общество

Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров

Обновлено в 18:42
Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Наука

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах

Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено в 15:46
Происшествия

В Москве прошла акция журналистов в поддержку Ивана Голунова

В Москве у главного управления МВД прошла акция в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

В Германии 23 человека пострадали в аварии со школьным автобусом

В Германии автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего пострадали 23 человека.
Обновлено в 20:07
Футбол

Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба

Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Экономика

Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах

Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
Обновлено в 05:41
Общество

Названа главная опасность фастфуда для детей

Регулярное употребление в пищу фастфуда ведет к проявлению аллергических реакций, так как в организме накапливаются особые вещества.
Обновлено в 20:02
Происшествия

Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Следственный комитет России (СК) задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 15:31
Общество

В Марий Эл заброшенку изучают с квадрокоптера, а тем, кто за нее возьмется, денег дадут

В Марий Эл начала работать программа по возвращению в сельскохозяйственный оборот заброшенной в прежние годы пашни.
Обновлено в 07:19
Общество

Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Обновлено в 13:45
Происшествия

Транспортная компания назвала национальности погибших в ДТП в Дубае

Обновлено в 18:05
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