Политика
Путин поручил вывести РФ на среднеевропейский уровень жизни9111.ru 09:32
Глава государства Владимир Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни. Страна должна оказаться на таком уровне по основным показателям качества жизни и благополучия граждан.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизни
Будущее России. Национальные проекты08:07
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:26, Ашберн
Гаджеты
Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
Facebook запретила предустановку своих приложений на смартфоны Huawei.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Футбол
«Реал» объявил о переходе Эдена Азара
Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар стал игроком "Реала". Контракт с игроком рассчитан до конца 2024 года.
Обновлено в 16:34
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.
Обновлено в 15:27
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Культура
«Тёмный феникс» опережает гонконгский криминальный триллер в Китае
Безоговорочным лидером проката китайского кинопроката вчера и сегодня был блокбастер «Люди Икс: Тёмный феникс».
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма
Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
ЖКХ
Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы
Почти все последствия утреннего ливня ликвидированы, заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров 7 июня на встрече с журналистами.
Обновлено в 13:18
Экономика
РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»
Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено 05 июня в 11:01
Футбол
Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба
Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено в 11:52
Футбол
Грузия отправила три мяча в ворота Гибралтара
Сборная Грузии одержала победу над Гибралтаром в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
20 лучших и худших нарядов звезд на премии МУЗ-ТВ 2019
Не успели мы мы отойти от блеска шикарных нарядов на премии RU.TV, среди которых были как удачные, так и не очень образы, как российские знаменитости уже готовы порадовать нас новой порцией своих аутфитов.
Обновлено в 14:16
Общество
В Петербурге появится единый оператор морских пассажирских терминалов
Совкомфлот поможет администрации города создать регионального паромного оператора. Об этом стало известно сегодня, 7 июня.
Обновлено в 12:30
Экономика
Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского порта
На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.
Обновлено в 10:40
Гаджеты
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки
Актриса Мария Порошина, недавно родившая своего пятого ребенка, разоткровенничалась в соцсети.
Обновлено в 14:34
Футбол
КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»
«В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Обновлено в 06:36