Политика

Путин поручил вывести РФ на среднеевропейский уровень жизни9111.ru 09:32

Глава государства Владимир Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни. Страна должна оказаться на таком уровне по основным показателям качества жизни и благополучия граждан.
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Россия в ближайшие годы должна закрепиться на средне-европейском уровне показателей качества жизни — Путин

Эхо Москвы11:16

Россиянам пообещали европейский уровень жизни

Lenta.ru08:51

Путин: Россия намерена добиться среднеевропейских параметров показателей качества жизни

ТАСС08:07

Путин: вхождение в пятерку крупнейших экономик мира – не самоцель, а средство

Вести.Ru08:26

Путин: Россия должна добиться среднеевропейского уровня качества жизни

Комсомольская правда08:22

Путин: Россия должна достичь европейского уровня жизни

News.ru08:27

Путин: Россия намерена добиться среднеевропейского качества жизни

Будущее России. Национальные проекты08:07
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Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp

Facebook запретила предустановку своих приложений на смартфоны Huawei.
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Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов

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В США оценили модернизированный Ту-22М3М

Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
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Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
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Шоу-бизнес

Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте

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Политика

Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 05:33
Культура

«Тёмный феникс» опережает гонконгский криминальный триллер в Китае

Безоговорочным лидером проката китайского кинопроката вчера и сегодня был блокбастер «Люди Икс: Тёмный феникс».
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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма

Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.
Обновлено в 05:30
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
ЖКХ

Последствия ливня в Севастополе почти ликвидированы

Почти все последствия утреннего ливня ликвидированы, заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров 7 июня на встрече с журналистами.
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Экономика

РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»

Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено 05 июня в 11:01
Футбол

Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба

Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено в 11:52
Футбол

Грузия отправила три мяча в ворота Гибралтара

Сборная Грузии одержала победу над Гибралтаром в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

20 лучших и худших нарядов звезд на премии МУЗ-ТВ 2019

Не успели мы мы отойти от блеска шикарных нарядов на премии RU.TV, среди которых были как удачные, так и не очень образы, как российские знаменитости уже готовы порадовать нас новой порцией своих аутфитов.
Обновлено в 14:16
Общество

В Петербурге появится единый оператор морских пассажирских терминалов

Совкомфлот поможет администрации города создать регионального паромного оператора. Об этом стало известно сегодня, 7 июня.
Обновлено в 12:30
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Экономика

Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского порта

На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.
Обновлено в 10:40
Гаджеты

В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng

В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки

Актриса Мария Порошина, недавно родившая своего пятого ребенка, разоткровенничалась в соцсети.
Обновлено в 14:34
Футбол

КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено в 10:34
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Происшествия

В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»

«В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Обновлено в 06:36
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