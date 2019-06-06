Путин: РФ не заинтересована в слишком высоких ценах на нефтьНТВ 07:53

Президент объяснил, что российский бюджет рассчитан из цены в 40 долларов за баррель. Кроме того, российская экономика достаточно диверсифицирована. Поэтому, подчеркнул Путин, Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть.

Путин: РФ не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть

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