Энергетика
Путин: РФ не заинтересована в слишком высоких ценах на нефтьНТВ 07:53
Президент объяснил, что российский бюджет рассчитан из цены в 40 долларов за баррель. Кроме того, российская экономика достаточно диверсифицирована. Поэтому, подчеркнул Путин, Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть.
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