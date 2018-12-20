Провокации всегда плохи. Зачем нужно такое развитие событий нашим украинским партнерам? Это понятно: там выборы и нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, я имею ввиду действующего. Этот инцидент – наносит вред исключительно украинскому государству.

Провокация в Черном море рассчитана на обострение ситуации в преддверии выборов на Украине и идет во вред Киеву. Об этом на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Провокация в Черном море идет во вред Украине

Политика Политика Началась большая пресс-конференция Владимира Путина

Политика Политика Путин прокомментировал повышение пенсионного возраста в России Повышение пенсионного возраста в РФ было неизбежно, иначе стране пришлось бы через 5-7 лет сделать это резко, без предоставления всяких льгот, но критика этого решения была ожидаема, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Политика Политика Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии Российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Дональда Трампа о победе над террористической организацией «Исламское государство»* в Сирии, а также решение США вывести войска из САР.

Политика Политика Рада приняла законопроект о лишении УПЦ названия Верховная рада приняла закон, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее названия.

Политика Политика Путин назвал мотивы Константинополя в создании новой церкви на Украине Президент России Владимир Путин назвал создание новой православной церкви на Украине вмешательством государства в религиозную жизнь.

Политика Политика Путин: Россия заинтересована в мирном договоре с Японией Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил о том, что Япония и Россия заинтересованы в подписании мирного договора.

Политика Политика Путин прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер» Если частные военные компании не нарушают норм российского законодательства, то они имеют право действовать в любой точке планеты.

Политика Политика Путин признал вину России в ситуации с допингом в спорте России не удалось должным образом организовать контроль за допингом.

Политика Политика Путин обещал проверить, куда и на чем летают топ-менеджеры «Газпрома» Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции пообещал посмотреть, куда и на чем летают топ-менеджеры "Газпрома".

Политика Политика RT признали виновным в нарушении правил вещания Великобритании Российский телеканал RT признан виновным в нарушении правил вещания Великобритании. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает «РИА Новости».

Политика Политика Германия требует от РФ возврата культурных ценностей времён СССР Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию.

Армия и оружие Армия и оружие Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160 Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160.

Политика Политика Путин пообещал помочь в деле убитых в Дагестане братьев-пастухов Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на расследование дела убитых в 2016 году в Дагестане братьев-пастухов Магомедгусейна и Наби Гасангусейновых.

Политика Политика Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400 Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их у Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.