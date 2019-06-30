Политика
Путин, Лукашенко и Рахмон провели неформальную встречу в МинскеГазета.Ru 15:16
Владимир Путин прибыл после саммита G20 в Осаке в Минск. Там он провел неформальную встречу с президентами Белоруссии и Таджикистана Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном. Президенты попили чаю со свежими абрикосами, а после прокатились на гольф-каре.
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