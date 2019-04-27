Энергетика

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»ТАСС вчера в 06:02

Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции в рамках форума "Один пояс - один путь".
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Миллер отметил интерес Китая к увеличению поставок газа из России

Интерфакс07:18

Путин: Россия готова удовлетворить потребности Китая в нефти

RT на русскомвчера в 07:48

Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»

Комсомольская правдавчера в 14:19

Вхождение китайских компаний в «Арктик СПГ 2» не помешает переговорам по поставкам трубного газа в КНР - Путин

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Миллер заявил о заинтересованности КНР в поставках газа из РФ сверх заключенного контракта

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Владимир Путин: Китай просит больше газа

Евразия Dailyвчера в 06:24

Путин заявил о просьбе Китая увеличить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири»

Rambler News Serviceвчера в 05:47
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Элина Быстрицкая из-за сложного характера нажила себе много врагов

Обновлено в 04:33
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После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено вчера в 01:28
Политика

Украинцы рвутся в Крым: людской поток вырос вдвое

Есть данные, согласно которым людской поток, движущийся со стороны Украины, с приближением майских каникул будет лишь увеличиваться, поскольку гражданам соседнего государства привычнее отдыхать на «полюбившихся крымских курортах».
Обновлено в 03:44
Космос

Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне

Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.
Обновлено вчера в 06:59
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Политика

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира во Владивостоке

Массовая драка спортсменов произошла в первый день международного турнира по самбо памяти Юрия Потапова во Владивостоке.
Обновлено в 07:42
Экономика

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты «Уфы» обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 4:1 в матче 26-го чемпионата России, говорится в сообщении на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 07:34
Общество

В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу

Обновлено вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Наука

Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией.
Обновлено в 06:38
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Российские военные научились ловить беспилотники сетью

Российские военные показали посадку беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» на российский фрегат «Адмирал Эссен».
Обновлено в 07:42
Происшествия

Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили

Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Театры

В Улан-Удэ проведут жеребьёвку Евразийского конкурса балета

Обновлено 26 апреля в 05:10
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером в субботу (по парижскому времени) пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 04:40
Путешествия

Группа россиян застряла в китайском аэропорту

Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился в третий раз

Американский актер Идрис Эльба женился в третий раз, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:13
Политика

Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты

Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Общество

Апрель в Москве стал рекордно сухим почти за 100 лет

С начала апреля на базовой столичной метеостанции на ВДНХ выпало лишь 8,6 мм осадков, что стало минимальным значением за последние почти 100 лет, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области в воскресенье.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном Ступине

Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном Ступине.
Обновлено в 07:13
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Политика

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Автоспорт

Райкконен оштрафован и будет стартовать с пит-лейна

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
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