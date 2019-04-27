Политика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»ТАСС 06:02
Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции в рамках форума "Один пояс - один путь".
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Путин рассказал о просьбе Китая увеличить поставки газа через «Силу Сибири»
Политическая Экспертиза13:07
Путин заявил о просьбе Китая увеличить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири»
Rambler News Service05:47
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:56, Ашберн
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Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»
В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов.
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Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
В возрасте 64 лет умер бывший глава Республики Хакасия—председатель правительства республики (1997—2009) Алексей Лебедь.
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Хоккей
Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ
"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
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Наука
«Инопланетяне среди людей» — ученые выразили новые опасения
По мнению преподавателя Оксфордского университета, пришельцы хотят создать вместе с землянами новый гибридный вид, который переживет приближающуюся техногенную катастрофу.
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Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
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Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
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Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
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Армия и оружие
Иранский дрон облетел и снял американский авианосец
Обновлено в 13:02
Культура
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Религия
Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Обновлено в 12:30
Космос
NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом
Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Московской области загорелся автобус детской футбольной команды
По пути из Балашихи в Домодедово воспламенился автобус с 20 юными футболистами команды «Метеор».
Обновлено в 13:17
Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»
Обновлено в 09:50
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
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Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Спорт
Щербакова сделала четверной флип на тренировке
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Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
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Общество
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех 17 горняков
Тела 17 шахтеров подняли на поверхность из-под завалов на шахте «Схидкарбон» под Луганском.
Обновлено в 06:40