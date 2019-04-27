Политика

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»ТАСС 06:02

Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции в рамках форума "Один пояс - один путь".
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Эрнст пообещал разобраться с «Голосом»

В заявлении говорится, что активность голосов за одного из участников существенно превысила количество, поступавшее в поддержку других конкурсантов.
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Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

В возрасте 64 лет умер бывший глава Республики Хакасия—председатель правительства республики (1997—2009) Алексей Лебедь.
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Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ

"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
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Армия и оружие

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«Инопланетяне среди людей» — ученые выразили новые опасения

По мнению преподавателя Оксфордского университета, пришельцы хотят создать вместе с землянами новый гибридный вид, который переживет приближающуюся техногенную катастрофу.
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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
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Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

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Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
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Отец Бутиной рассказал, почему его дочь не будет обжаловать приговор

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Иранский дрон облетел и снял американский авианосец

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Культура

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
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Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 12:21
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Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор

Обновлено в 08:53
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Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
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Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

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NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом

Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
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В Московской области загорелся автобус детской футбольной команды

По пути из Балашихи в Домодедово воспламенился автобус с 20 юными футболистами команды «Метеор».
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Денис Глушаков покинет «Спартак»

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Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

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Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
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В Уфе пропала семья из 5 человек

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Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
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Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Квят показал на Гран-при Азербайджана лучший результат сезона

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Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
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Из шахты в ЛНР подняли тела всех 17 горняков

Тела 17 шахтеров подняли на поверхность из-под завалов на шахте «Схидкарбон» под Луганском.
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