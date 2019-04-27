Политика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»ТАСС 06:02
Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции в рамках форума "Один пояс - один путь".
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Путин заявил о просьбе Китая увеличить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири»
Rambler News Service05:47
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Культура
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»
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Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»
Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.
Обновлено в 13:25
Футбол
«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 14:00
Единоборства
Магомед Исмаилов на 0,1 кг оказался тяжелее Вячеслава Василевского
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов оказался на 0,1 кг тяжелее соотечественника Вячеслава Василевского накануне их очного боя.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие
ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 09:17
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
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Политика
Священники УПЦ доставили на Украину Благодатный огонь из Иерусалима
Делегация канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доставила из Иерусалима на Украину Благодатный огонь, который в субботу сошел в иерусалимском храме Гроба Господня.
Обновлено в 13:48
Политика
ФРГ сожалеет о решении США отказаться от договора о торговле оружием
Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что заявление Вашингтона о намерении отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием вызывает сожаление.
Обновлено в 14:41
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Индийские военные выбрали израильские 155-мм гаубицы
По неподтвержденной информации, консорциум Elbit Systems/Bharat Forge снизил цену даже ниже стоимости 155-мм гаубицы "Дхануш" индийской разработки, первые шесть образцов которой компания Ordnance Factory Board передала армии 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика
Экс-консул Эквадора рассказал о жизни Ассанжа в посольстве
Заявления, что сотрудникам посольства Эквадора в Великобритании было трудно жить с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, — это клеветническая кампания, считает бывший консул южноамериканской страны Фидель Нарваез.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено в 14:48
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Здоровье
Названы причины рака легких у некурящих людей
Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
Здоровье
О причинах артроза после 30 лет рассказали врачи
В основном артрозом страдают люди после 30 лет, что связано с замедлением биологических процессов, у женщин может возникать гормональный сбой.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева высказалась о сексе во время беременности
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В ФРГ связали «Северный поток-2» с будущим немецкой экономики
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг поддержала «Северный поток-2».
Обновлено в 09:49
Футбол
Игорь Шалимов возглавит по окончании сезона «Спартак-2»
Бывший главный наставник футбольного клуба «Краснодар» Игорь Шалимов по окончании текущего сезона займет пост главного тренера московской команды футбольной национальной лиги России (ФНЛ) «Спартак-2», сообщает 27 апреля Сhampionat.com.
Обновлено в 07:00
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Футбол
Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами
Комличенко не хватило одного гола для повторения рекорда чемпионата Чехии. В сезоне-2011/12 Давид Лафата огорчил соперников 25 раз.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»
Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59