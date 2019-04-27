Политика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»ТАСС 06:02
Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции в рамках форума "Один пояс - один путь".
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Путин заявил о просьбе Китая увеличить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири»
Rambler News Service05:47
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Общество
Омич выставил на сайте бесплатных объявлений пулемёт за миллион рублей
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Результат зрительского голосования был поставлен под вопрос.
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Шарль Леклер: «Команда заслуживала лучший результат»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер попросил прощения у команды после аварии во втором сегменте квалификации к Гран-при Азербайджана.
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Филарет раскритиковал статус ПЦУ
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Как пишет информационное агентство «Хакасия», смерть Лебедя наступила в больнице в результате внутреннего кровоизлияния.
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Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
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Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
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Происшествия
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Автомобиль Fiat столкнулся с Volkswagen Jetta, пострадали водитель Fiat и ее пассажир (12-летняя девочка), в Volkswagen пострадали три человека.
Обновлено в 11:37
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Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
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Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Наука
Обнаружены белки-цели для лечения опухоли головного мозга
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Армия и оружие
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Как заявили в Минобороны, в результате проверки удалось установить пятерых курсантов, которые, не зная нормативных документов ведомства о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании.
Обновлено в 11:43
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2".
Обновлено в 08:57
Общество
В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
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Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты
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Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 09:53
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Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
Обновлено в 03:31
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Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану
Победителем шестого сезона шоу стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода.
Обновлено в 08:59