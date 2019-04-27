Политика

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»ТАСС 06:02

Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири". Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции в рамках форума "Один пояс - один путь".
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Вхождение китайских компаний в «Арктик СПГ 2» не помешает переговорам по поставкам трубного газа в КНР - Путин

Финмаркет10:48

Путин сообщил о готовности Китая увеличить поставки газа из России

ПолитРоссия09:07

Путин заявил о просьбе Китая увеличить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири»

Rambler News Service05:47

Владимир Путин: Китай просит больше газа

Евразия Daily06:24

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

ТАСС06:02

Путин: Россия готова удовлетворить потребности Китая в нефти

RT на русском07:48
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Общество

Омич выставил на сайте бесплатных объявлений пулемёт за миллион рублей

На сайте бесплатных объявлений Avito появилось необычное объявление о продаже пулемёта Калашникова (ПКМ) за 950 тысяч рублей.
Обновлено в 06:05
Культура

Меладзе не исключил пересмотра итогов конкурса «Голос. Дети»

Результат зрительского голосования был поставлен под вопрос.
Обновлено в 10:20
Общество

СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Автоспорт

Шарль Леклер: «Команда заслуживала лучший результат»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попросил прощения у команды после аварии во втором сегменте квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Политика

Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Как пишет информационное агентство «Хакасия», смерть Лебедя наступила в больнице в результате внутреннего кровоизлияния.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Адвокаты Ассанжа подали в суд на МИД Эквадора

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали иск против группы граждан Испании, а также сотрудников посольства и МИД Эквадора.
Обновлено в 10:39
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Пять человек пострадали в результате ДТП в Ленобласти

Автомобиль Fiat столкнулся с Volkswagen Jetta, пострадали водитель Fiat и ее пассажир (12-летняя девочка), в Volkswagen пострадали три человека.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Обновлено в 10:24
Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Наука

Обнаружены белки-цели для лечения опухоли головного мозга

Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

Как заявили в Минобороны, в результате проверки удалось установить пятерых курсантов, которые, не зная нормативных документов ведомства о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании.
Обновлено в 11:43
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2".
Обновлено в 08:57
Происшествия

При столкновении судов на Волге погиб один человек и двое пропали

Обновлено в 09:35
Общество

В Пасху на Урал обрушится сильный снегопад

Обновлено в 05:19
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку

Обновлено в 08:01
Космос

Астрофизики имитируют звуки звезд, чтобы раскрыть их секреты

Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Лобода отказалась от участия в «Голосе»

Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 09:53
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану

Победителем шестого сезона шоу стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода.
Обновлено в 08:59
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Строящийся магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Протяженность - 2158 км, диаметр трубы - 1420 мм, рабочее давление - 9,8 Мпа, экспортная мощность - 38 млрд кубометров газа в год.
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