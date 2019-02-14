Политика

Путин, Эрдоган и Рухани выступили за целостность СирииРоссийская газета 12:18

Лидеры России, Турции и Ирана выступили против планов, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии. По итогам трехстороннего саммита в четверг Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани приняли совместное заявление.
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Путин, Эрдоган и Рухани выступили за целостность Сирии

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