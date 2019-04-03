Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в МосквуВести.Ru 04:41

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию. Это его первый зарубежный визит после вступления в должность главы государства 20 марта. Токаев прибыл по приглашению главы российского государства Владимира Путина.

Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву

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