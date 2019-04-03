Политика
Президент Казахстана прибыл в РоссиюТК Звезда 04:03
В Москву прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Этот визит - его первая зарубежная поездка в должности главы государства. Борт президента Казахстана приземлился в аэропорту «Внуково-2» в 11.00 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Экономика
«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа
"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Политика
Запрет размещать хостелы в жилых домах перенесли на 1 октября
Запрет размещать хостелы в жилых домах перенесли на 1 октября. Об этом смогли договориться депутаты и сенаторы, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Здоровье
Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха
В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Политика
ЦИК Украины до сих пор не смогла закончить подсчет голосов
ЦИК Украины не может закончить подсчет голосов с президентских выборов, поскольку один участок в Киевской области не передал данные протокола в электронном виде о результатах волеизъявления украинцев.
Обновлено в 13:43
Кино
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Фильмография актёра насчитывает около 140 картин. В 2009 году Булдакову присвоили звание народного артиста России.
Обновлено в 08:32
Кино
Алла Пугачева может появиться в «Простоквашино»
Новый почтальон Печкин из популярного мультика «Простоквашино» Иван Охлобыстин рассказал о появлении в сказочной деревне Аллы Пугачевой.
Обновлено в 13:41
Политика
Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Общество
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 12:07
Политика
На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации
Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.
Обновлено в 12:12
Путешествия
Страховщики назвали самые опасные страны для россиян
"Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5 процентов", - сообщили специалисты.
Обновлено в 12:40
Авто
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Происшествия
Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме
Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Футбол
Локомотив — Ростов 2:2
Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Белоруссии арестовали российского бизнесмена по запросу Молдавии
Российский бизнесмен Владимир Самсоненко задержан в Минске белорусскими правоохранительными органами и с 22 марта находится в СИЗО, сообщила на своей странице в Instagram жена россиянина Рида Кашипова.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Футбол
«Динамо» вырвало победу в матче с «Зарей»
Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Зарю" (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 13:58
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54