Политика

Президент Казахстана прибыл в РоссиюТК Звезда 04:03

В Москву прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Этот визит - его первая зарубежная поездка в должности главы государства. Борт президента Казахстана приземлился в аэропорту «Внуково-2» в 11.00 по московскому времени.
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Президент Казахстана прибыл с первым официальным визитом в Россию

ТАСС04:27

Владимир Путин проводит встречу с президентом Казахстана

Говорит Москва09:00

Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом

Российская газета05:23

Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом

РИА Новости03:59

Путин начал встречу с новым президентом Казахстана Токаевым

Царьград08:37

В Россию с первым официальным визитом прибыл президент Казахстана

Вестник Кавказа04:42

Новый глава Казахстана впервые прибыл с визитом в Москву

REGNUM04:21
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
Экономика

«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа

"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Политика

Запрет размещать хостелы в жилых домах перенесли на 1 октября

Запрет размещать хостелы в жилых домах перенесли на 1 октября. Об этом смогли договориться депутаты и сенаторы, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге

Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Экономика

В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Здоровье

Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи

Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе

Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Политика

ЦИК Украины до сих пор не смогла закончить подсчет голосов

ЦИК Украины не может закончить подсчет голосов с президентских выборов, поскольку один участок в Киевской области не передал данные протокола в электронном виде о результатах волеизъявления украинцев.
Обновлено в 13:43
Кино

Умер народный артист России Алексей Булдаков

Фильмография актёра насчитывает около 140 картин. В 2009 году Булдакову присвоили звание народного артиста России.
Обновлено в 08:32
Кино

Алла Пугачева может появиться в «Простоквашино»

Новый почтальон Печкин из популярного мультика «Простоквашино» Иван Охлобыстин рассказал о появлении в сказочной деревне Аллы Пугачевой.
Обновлено в 13:41
Политика

Охлобыстин оправдал назвавшего его идиотом Зеленского

Обновлено в 09:07
Политика

Зеленский считает Россию врагом, заявили в его штабе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает власти России "врагами", передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Общество

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Единоборства

Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова

Обновлено в 12:07
Политика

На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации

Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.
Обновлено в 12:12
Путешествия

Страховщики назвали самые опасные страны для россиян

"Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5 процентов", - сообщили специалисты.
Обновлено в 12:40
Авто

Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ

Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Происшествия

Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Футбол

Локомотив — Ростов 2:2

Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Белоруссии арестовали российского бизнесмена по запросу Молдавии

Российский бизнесмен Владимир Самсоненко задержан в Минске белорусскими правоохранительными органами и с 22 марта находится в СИЗО, сообщила на своей странице в Instagram жена россиянина Рида Кашипова.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Опубликовано видео задержания мэра Евпатории

Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
Культура

Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено в 09:38
Футбол

«Динамо» вырвало победу в матче с «Зарей»

Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Зарю" (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 13:58
Энергетика

Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост

Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
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