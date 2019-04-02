Политика

Путин 3 апреля встретится с президентом Казахстана ТокаевымРЕН ТВ вчера в 05:12

Российский президент Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 3 апреля в Москве.
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Владимир Путин встретится в среду с президентом Казахстана Токаевым

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Ольга Слуцкер рассказала поклонникам о смерти своего отца – Сергея Владимировича Березовского.
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Экс-глава Немецкого футбольного союза лишится поста в УЕФА

Бывший президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель лишится своего поста вице-президента УЕФА.
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Трамп рассказал о новых слоганах для выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп рассказал о двух слоганах, которые планирует использовать в будущей предвыборной кампании в 2020 году.
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Экономика

Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
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Что придумал американский флот для защиты от российских ракет

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В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
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Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Двое связанных с ИГ боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии

Двое боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
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По информации Оnda Cero, заинтересованность в услугах 22-летнего игрока проявляет "Манчестер Сити".
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В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

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Прошедший март стал одним из самых теплых в России

Март 2019 года стал одним из самых теплых в России за всю историю метеонаблюдений, но не превысил рекорда 2017 года.
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Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

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Обновлено в 07:22
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Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
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Президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Австралии Григория Логвинова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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