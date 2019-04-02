Политика
Путин 3 апреля встретится с президентом Казахстана ТокаевымРЕН ТВ вчера в 05:12
Российский президент Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 3 апреля в Москве.
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В Казахстане выразили надежду на налаживание отношений России и Запада
Комсомольская правдавчера в 12:11
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
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Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей
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Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
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В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
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Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
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Три шахты на Украине приостановили работу из-за обесточивания
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что три шахты государственного угледобывающего предприятия «Мирноградуголь» приостановили свою работу из-за отключения от электроснабжения.
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Ольга Слуцкер сообщила поклонникам о смерти отца
Ольга Слуцкер рассказала поклонникам о смерти своего отца – Сергея Владимировича Березовского.
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Политика
Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz
Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Политика
Экс-глава Немецкого футбольного союза лишится поста в УЕФА
Бывший президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель лишится своего поста вице-президента УЕФА.
Обновлено в 05:42
Политика
Трамп рассказал о новых слоганах для выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп рассказал о двух слоганах, которые планирует использовать в будущей предвыборной кампании в 2020 году.
Обновлено в 02:40
Экономика
Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин
Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Двое связанных с ИГ боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии
Двое боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Обновлено в 04:34
Футбол
«Манчестер Сити» выделит 70 млн евро на трансфер хавбека «Атлетико»
По информации Оnda Cero, заинтересованность в услугах 22-летнего игрока проявляет "Манчестер Сити".
Обновлено в 06:34
Общество
Прошедший март стал одним из самых теплых в России
Март 2019 года стал одним из самых теплых в России за всю историю метеонаблюдений, но не превысил рекорда 2017 года.
Обновлено в 07:43
Единоборства
Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова
Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Происшествия
На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел
Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Общество
В России отменили бумажные СНИЛС
В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Общество
Россиян призвали уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
В Совете Федерации прокомментировали данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 08:08
Экономика
В России поблагодарили Запад за санкции
Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
Обновлено в 05:56
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Музыка
Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Путин освободил от должности посла России в Австралии
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Австралии Григория Логвинова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 05:48