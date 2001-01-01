Путевка в ФНЛ от зоны «Восток», вероятно, останется неразыграннойМатч ТВ 09:48

Омичам осталось провести два матча, островитянам — один, в Новосибирске с «Сибирью-2». Напомним, что «Сахалин», в отличие от «Иртыша», даже не подавал документы для лицензирования в ФНЛ. В случае, если клуб из Южно-Сахалинска удержит первое место, путевка от зоны «Восток» остается неразыгранной.

Путевка в ФНЛ от зоны «Восток», вероятно, останется неразыгранной

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