Пустовойтова может судить матчи ФНЛ в следующем сезонеNews.ru 09:16

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, судившая матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной», может в следующем сезоне обслуживать игры Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по силе дивизион чемпионата страны).

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Пустовойтова может судить матчи ФНЛ в следующем сезоне

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