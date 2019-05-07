Футбол

Пустовойтова может судить матчи ФНЛ в следующем сезонеNews.ru 09:16

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, судившая матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной», может в следующем сезоне обслуживать игры Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по силе дивизион чемпионата страны).
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Арбитр Пустовойтова в следующем сезоне может судить матчи ФНЛ

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