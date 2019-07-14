Футбол
«Интер» нанял Икарди и Наингголану персонального тренераГазета.Ru 00:33
Итальянский "Интер" нанял специалиста для тренировок хавбека Раджи Наингголана и полузащитника Мауро Икарди, сообщает Tuttosport. По информации источника, к таким мерам руководство миланского клуба прибегло из-за возможных санкций. Футболисты не входят в план нового тренера "Интера" Антонио Конте.
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Конте запретил Икарди и Наингголану тренироваться с «Интером». Что происходит
Sport24.ruвчера в 14:10
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