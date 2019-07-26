Армия и оружие
Пуски ракет в КНДР были предупреждением Южной КорееПолитика Сегодня вчера в 21:16
Сообщение опубликовали в пятницу, 26 июня. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что эти испытания — предупреждение для военных Южной Кореи, а также ответ на размещение новых вооружений и военные учения на Корейском полуострове.
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Пхеньян назвал запуск ракет предупреждением южнокорейским «милитаристам»
Московский Комсомолецвчера в 18:36
Пхеньян: Запуск двух ракет в КНДР был предупреждением «милитаристам в Южной Корее»
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