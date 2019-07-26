Сообщение опубликовали в пятницу, 26 июня. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что эти испытания — предупреждение для военных Южной Кореи, а также ответ на размещение новых вооружений и военные учения на Корейском полуострове.

Пуски ракет в КНДР были предупреждением Южной Корее

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